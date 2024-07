Guayaquil puede crecer gastronomía y turismo: esto dicen los emprendedores

El camino es complicado, pero nunca lo suficiente como para rendirse. Desde Guayaquil, ciudad que cumple un año más de Fundación, nacen propuestas para devolverle el ánimo a todo un país y seguir avanzando. EXPRESO las agrupa en el especial Guayaquil, grito de Esperanza.

En lo gastronómico y en lo turístico, Guayaquil puede seguir creciendo, dentro y fuera del territorio. Varios emprendedores ven el potencial de la urbe, por lo que ahora quieren potenciarla y rescatarla desde sus entrañas.

Oscar Jordán, chef-propietario del restaurante Oleaje: “El guayaco apoya la gastronomía”

Emprendimiento. Hace 14 años, Oscar Jordán decidió apostar por la gastronomía guayaca. Flor Layedra Torres

Un mercadito para disfrutar con la naturaleza Leer más

El creer en la potencialidad de la gastronomía guayaca ha sido el mejor ingrediente de todas las recetas de Óscar Jordán, chef-propietario del restaurante Oleaje. Hace 14 años, este guayaquileño, quien creció en la Península de Santa Elena, decidió apostar por la cocina tradicional.

RELACIONADAS La calle Córdova devolvió un brillo momentáneo a Guayaquil

Jordán es un firme creyente de que Guayaquil tiene excelentes platos y asegura que están a la altura de la cocina extranjera. Es por eso por lo que cree que ahora el rumbo de todo restaurante es avanzar al siguiente nivel: ser restaurantes de tres o cinco estrellas.

Para ello, lo que se le debe vender al cliente es la experiencia y para lograrlo, a la gastronomía debe dársele valor agregado, es decir, seleccionar bien la materia prima, transportarla bien, prepararla bien y venderla bien. “Todo ese proceso (donde se cuida la cadena de frío y la cocción) es la diferencia entre la comida típica y la gourmet”. A esto se le debe sumar la inversión en el ambiente del local, utensilios y mobiliario.

TE SUGERIMOS LEER: Guayaquil: Urge el soterramiento de los cables

Los sabores típicos que dinamizan las ventas en julio Leer más

Muchos pueden tener temor a que el valor agregado encarezca los precios, pero este chef afirma que no se le debe tener miedo porque la gente apoya. “El guayaco tiene la característica de jugársela, de gastar en lo que le gusta, pero si no le gusta no regresa”. Agrega que al guayaquileño no le importa pagar más, siempre y cuando, esté bueno. Es eso lo que permite que este sector pueda impulsarse, expresa Jordán.

Pero para fortalecer el sector, todos los que se dediquen a la cocina deben prepararse. ¿Por qué? Porque, aunque se conozca cómo prepararlo, la técnica es fundamental. “No es lo mismo un seco de chivo con un chivo macho que con una hembra; el primero tiene una glándula detrás de la pierna que da una sensación fuerte, pero al sacarla se evita eso. Eso se sabe al estudiar”.

PUEDES LEER: La Perimetral, una vía que debe migrar a un concepto urbano

RELACIONADAS Un mapa gastronómico para afianzar al turismo en Guayaquil

John Palomeque, propietario de Pepe Pez: “Debemos generar más empleos”

Restaurantes. La firma Pepe Pez nació a raíz de la pandemia y ahora tiene cinco locales. Flor Layedra Torres

Pepe Pez: John Palomeque y una pasión heredada Leer más

Cuidar cada detalle, desde el aseo hasta la presentación de cada plato, es lo que se requiere para contar con el respaldo de la gente de Guayaquil, asegura John Palomeque, propietario de Pepe Pez. Esta firma surgió durante la pandemia de coronavirus y en poco tiempo ha podido multiplicarse. Ahora tiene cinco locales y está próximo a abrir dos más: en Village Plaza (Samborondón) y en Estados Unidos.

RELACIONADAS Los planes del 2024 de la gastronomía del Ecuador

Palomeque comenta que para él ha sido importante reproducir las sucursales porque le permite generar más plazas de trabajos. De esa forma, aporta al país en que haya menos gente desempleada en la ciudad.

Este joven empresario señala que ha podido proporcionar estabilidad a su personal laboral gracias a que sus clientes han sido recíprocos, fieles y lo escogen cada día. Para ello, su compromiso es que la calidad de sus platos siempre sea óptima.

TE INVITAMOS A LEER: Ciudadanía, indignada por la contaminación del agua

La ruta gastronómica, una conquista de sabores y aromas Leer más

Justamente por eso, Palomeque se ha proyectado abrir un local, en diciembre, en Doral, Florida, Estados Unidos. Este reto lo ejecutará luego de que ha observado que la comida guayaquileña sí puede competir con éxito en el mercado gastronómico internacional, asevera, ya que “otras marcas ya lo han hecho” y les está yendo bien. Ahora se encuentra ajustando algunos procesos administrativos para migrar.

Cree que es hora de que los diferentes restaurantes que aún no se han extendido, lo hagan para que haya más fuentes de trabajo y también a salir del país, pero siempre manteniendo la calidad. También afirma que es necesario que los emprendedores crean en ellos mismos, sean responsables, se dediquen y se esfuercen para crecer.

TAMBIÉN LEE: Pocos cantones tienen claro su norte

Daniela Lecaro, jefa de ventas de Ecua-Andino Hats: “Todos debemos trabajar juntos”

Local. El showroom de la firma Ecua-Andino Hats se ha convertido en un punto turístico de Guayaquil. Flor Layedra Torres

El sombrero de paja toquilla, símbolo de la cultura ecuatoriana, se exhibe en Madrid Leer más

Transformar el concepto de que el sombrero de paja toquilla no solo es un souvenir o una pieza artesanal, sino un arte fue uno de los retos que la empresa Ecua-Andino Hats ha logrado asentar en el mercado nacional e internacional. Para Daniela Lecaro, jefa de Ventas de Ecua-Andino Hats, el actual desafío es que todas las firmas se unan para trabajar como equipo.

PUEDES LEER TAMBIÉN: Guayaquil: Los redondeles, otra vía para oxigenar la ciudad

Para esto es importante “no pensar solo en uno”, sino en buscar la unión de las marcas, de todos los sectores, y crear un objetivo en común, expresa Lecaro. En esto han empezado a trabajar. La empresa ha hecho alianzas con camaroneras y bananeras; cada año, comparte la historia y el proceso de elaboración de los sombreros a los clientes de estas empresas.

PODRÍA REVISAR: ¿Qué otras medidas pueden tomarse para salvar al agua?

Francia financia la conservación del sombrero de paja toquilla de Ecuador Leer más

De este modo, no solo que las personas se van de la tienda con un sombrero, sino que conocen las tradiciones del país, el valor que tiene el producto que venden y se convierten en clientes de Ecua-Andino Hats. También, replican lo que saben a sus clientes VIP y buscan regalarles sombreros de paja toquilla. “De esta forma se promueve el sombrero y se pondera el trabajo de todos los ecuatorianos que se involucran en la elaboración del producto”.

Pero los ecuatorianos deben también recuperar el uso de los elementos tradicionales, como el de este sombrero que fue reemplazado por otros productos, dice Lecaro. “Hay que sentirse orgullosos de esta pieza”.

LEE: Libros, con escasos sitios para su comercialización en la urbe

RELACIONADAS Salvaguardando la tradición de los tejedores de paja toquilla

Romina Escudero, coordinadora de turismo y eventos del Bosque Protector Cerro Blanco: “Hay que diversificar productos”

Recreación. En el Bosque Protector Cerro Blanco se puede realizar senderismo, avistamiento de aves, acampar y visitar el vivero. Flor Layedra Torres

"Cerro Blanco es 'el Yasuní' de Guayaquil" Leer más

La promoción de los sitios turísticos y de todos los rincones de Guayaquil es lo que permitirá que la ciudad sea vista como un destino, opina Romina Escudero, coordinadora de Turismo y eventos del Bosque Protector Cerro Blanco. En esto está enfocándose, ya que muchos no conocen este sitio, creen que está muy lejos del centro de la ciudad, que no podrían hacer actividades divertidas aquí o que es costoso.

Es por eso por lo que las redes sociales se han convertido en el principal canal de promoción; también los hoteles, quienes los promueven con sus clientes. Los visitantes pueden contar con un amplio abanico de actividades, como senderismo, avistamiento de aves, acampar y visitar el vivero.

TE INVITAMOS A LEER: Nombres, la costumbre de la rareza

Cerro Blanco: Un túnel bajo el bosque conectaría al Daular Leer más

Desde el año pasado también comenzaron a ampliar sus servicios y empezaron a realizar eventos, los cuales deben ser previamente organizados, como: bodas, cumpleaños, lanzamientos de productor e integraciones empresariales. Ahora, en el bosque se está creando un nuevo sendero para las personas con movilidad reducida y de tercera edad, y están buscando empresas que quieran auspiciar la nivelación del suelo y otras acciones.

Para Escudero es importante que las entidades públicas y privadas apoyen estas iniciativas para fomentar el turismo. Comenta que tiene una ruta para andar en bicicletas, pero requieren de bicicletas que puedan facilitar a los turistas locales y foráneos.

LEER TAMBIÉN: Turismo, la carta para realzar el brillo del barrio Centenario

Jaime Arellano, consultor turístico: “Hay que potencializar otros productos”

Recorridos. Jaime Arellano ofrece actividades turísticas a locales y foráneos. Flor Layedra Torres

Redescubriendo a la ciudad desde la cima de El Paraíso Leer más

Guayaquil tiene que desarrollar más puntos turísticos a su actual oferta, sostiene Jaime Arellano, consultor turístico, de esta forma se podría explotar más la ciudad, como lo hace Quito. Además, aprovechar de que es parte de la endémica tumbesina: hay especies de flora y fauna que solo se ven en Ecuador y en Perú. “Esto es una ventaja competitiva”.

RELACIONADAS El reto de gestionar el turismo en Guayaquil con incertidumbre

Revela que con la extinta Empresa Pública Municipal de Turismo desarrolló un catálogo de aviturismo, en el que se detallaban los diversos lugares donde se pueden observar aves dentro de la urbe. Arellano señala que habría que rescatar ese documento y empezar a desarrollar rutas, señaléticas, capacitar a las comunidades; con ello, se podría comercializar estos destinos.

TE SUGERIMOS LEER: El hábitat de alrededor de la morgue de Guayaquil está contaminado

A Guayaquil le falta consolidar más puntos de recreación y esparcimiento. El Malecón y Las Peñas ya son muy conocidos, hay que crear más. Jaime Arellano Consultor turístico

Aunque ya ofrece a los turistas actividades turística en diversos cerros de la ciudad, manifiesta que es menester que en el aeropuerto se promocionen los destinos, la flora y la fauna endémica, recomienda. Así, muchos turistas que van a las islas Galápagos -porque les interesa el turismo de naturaleza- podrán observar, en gigantografías, imágenes de aves, iguanas y otros animales, que en Guayaquil también se oferta ese tipo de turismo.

Él ve potencial en el turismo naturaleza y a su juicio este debe ser desarrollado junto con la academia, el sector público -en el ámbito de la infraestructura y creación de políticas públicas- y a su vez con los centros educativos: escuelas y colegios, para que los menores conozcan su ciudad y se vinculen con ella. Esto, porque a su juicio, los guayaquileños “conocen medianamente a su ciudad”, tienen interés, pero falta divulgación de los sitios.

PUEDES LEER: La pensión vitalicia de exmandatarios, un derecho de unos pocos privilegiados

RELACIONADAS El Gran Guayaquil aún puede limpiar su huella contaminante

Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas: “El chip debe cambiar, la ciudad es progresiva”

Propuesta. Varias empresas se han unido para rescatar socialmente a Guayaquil. Flor Layedra Torres

El sector turístico de Ecuador clama por corredores seguros Leer más

A lo largo de la avenida Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, al norte de la urbe, hay una gran variedad de ofertas gastronómicas, no solo ecuatoriana, también extranjera. Esta zona gastronómica también goza de árboles y parques que permite que Guayaquil ostente un corredor que no se encuentra en otra ciudad de Latinoamérica, revela Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas. “En otros lados existen (la variedad de oferta), pero están distribuidos por toda la ciudad; acá se tiene un corredor”.

No obstante, a esta buenaventura se le ha atravesado la problemática de la delincuencia e inseguridad, la cual ha afectado a los sectores de turismo y gastronomía. Es por eso por lo que, desde el año pasado, 12 cámaras de producción, tres universidades ecuatorianas y la empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) decidieron unirse junto a la academia de Medellín, Colombia, para reconstruir el tejido social de la ciudad.

Nosotros sabemos la problemática, porque la estamos viviendo” y aunque no tengan la solución, quieren aportar. Carlos Barrezueta Presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas

TE PUEDE INTERESAR LEER: Murales en zonas conflictivas, el inicio del cambio

Desde el turismo y la gastronomía buscarán intervenir la parte social, para que desde estos sectores se “ayude al desenvolvimiento de la ciudad”. El objetivo es que Guayaquil vuelva a nacer, pero desde principios sociales. Aunque esto le corresponde al Gobierno central y a las autoridades locales, Barrezueta indica que esta acción, desde el sector privado, tuvo que hacérsela, debido a que “Guayaquil no puede seguir esperando cambios; ya hemos esperado demasiadas décadas”.

LEE: Aumento de vehículos de carga afecta la vía Chongón-Playas

RELACIONADAS Guayaquileños exigen arte y eliminar los mensajes políticos del espacio público

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!