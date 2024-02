Pictórica pared del Banco Central, en el olvido eterno

Uno de los atractivos más insignes del centro de Guayaquil ha sido, por mucho tiempo, la pared posterior del Banco Central, la que está en las calles Panamá y Francisco de P. Icaza; ahora yace en el descuido e indiferencia del Estado. Reproducciones de grandes artistas ecuatorianos eran expuestas en este museo a cielo abierto.

Paredes con grandes huecos, pinturas descascarándose, la estructura metálica oxidándose, cuadros decolorados, placas destruidas y donde casi las letras no pueden verse, así se encuentra esta pictórica pared. A esto se suma que las hojas de los árboles no permiten su visibilidad, comenta Christian Almeida.

Para este guayaquileño es muy común transitar por esa zona bancaria; sin embargo, el poder disfrutar de esta pared no es placentero, porque, aunque quisiera distraerse apreciando las obras artísticas, lo que ve es cómo estas se siguen destruyendo a la vista de las autoridades, expresa. Como él, varios transeúntes no pueden creer que esta galería abierta ya no tenga el mismo brillo que años anteriores.

16 espacios hay en la pared para la exhibición de la misma cantidad de muestras pictóricas.



Ni han cambiado los cuadros, opina disgustado Jimmy Romero. Hace mucho tiempo, él trabaja en el centro de Guayaquil y veía cómo antes había más renovación de las pinturas, pero hace unos ocho años que ya no lo hacen, cuenta este ciudadano. “Para mí esto es un descuido de los gobiernos; no les dan importancia a los cuadros”.

Y es que siguen deteriorándose a la vista de las autoridades, exclama indignada Katty Riera. “Esto era algo muy vistoso para la ciudadanía y turistas, pero ahora se ve feo”. Cree que muchos extranjeros que quieren ver lo espléndido del casco central del Puerto Principal se llevan una decepción al verla.

Esto es una pérdida para la urbe. Las ciudades crecen en muchas áreas y el arte es uno de ellos. Deben arreglarla, actualizarla y también podar los árboles.

HugoLópez, ciudadano



“A pocas cuadras están las oficinas de la Gobernación del Guayas y el Municipio de Guayaquil, pero ninguno de ellos hace algo para su arreglo”, manifiesta Riera. Por lo que le decepciona que a las autoridades que el pueblo ha elegido no hagan nada por mejorar la ciudad.

A Hugo López, desde muy joven, le ha encantado caminar por estas calles y aún más desde que empezó a trabajar en el sector, hace 35 años. Antes salía de su oficina y admiraba los cuadros de grandes autores que veía; lo llenaba; pero ahora extraña el brillo que tenía esta pared. “Esta era una galería abierta, como el de las grandes ciudades”.

El centro debería tener una mejor apariencia, da vergüenza, aunque no se preocupen mucho por otros sitios, como el sur. Los turistas podrían decir: ¿a dónde hemos llegado?

Katty Riera, ciudadana



Ante esto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural indica que la Resolución 0004-CNC-2015, modificada mediante la Resolución No.006-CNC-2017, el Consejo Nacional de Competencias transfirió la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales. También, construir los espacios públicos para estos fines, señala la entidad. Por lo que “esa atribución es única responsabilidad del GAD”.

Sobre esto, el deterioro, el presupuesto y la falta de mantenimiento de esta galería, se consultó al Municipio de Guayaquil, así como al Banco Central del Ecuador, pero ninguna de las entidades respondió hasta el cierre de esta edición.

Las pinturas son muy lindas, pero están descuidadas. Cada vez que pasaba, me fascinaba. Es importante contar con esta galería, es parte de nuestra cultura.

María Dalia Viteri, ciudadana



Para el artista plástico David Orbea esta idea de galería en el espacio público es buena y a su vez recomienda que este proyecto sea retomado y restaurado para que sea más visible, ya que “se ha hecho parte del día a día, porque las obras no han sido renovadas”. Pero que no solo exhiban las obras de los consagrados artistas, sino que también la muestra sea actualizada con exponentes de arte contemporáneo. “Ellos tienen propuestas interesantes y volvería a captar la atención de la gente”.

A criterio de Fernando Naranjo, exdirector de la Casa de la Cultura Ecuatoriana -Núcleo el Guayas, este sitio es muy importante porque es un patrimonio que tiene un carácter tangible (las gigantografías) e inmaterial (apego de la gente). Sugiere que se cree una curaduría que garantice a la comunidad que esta pueda estar conectada con la presencia artística contemporánea y que también se establezca honorarios para los pintores.

