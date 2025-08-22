Irina Carabalí, la ecuatoriana que inspira a Pervis Estupiñán y brilla en el Milan

La historia de Irina, musa de Pervis Estupiñán e hincha número uno del AC Milan

Milán ya tiene su nueva musa ecuatoriana. Irina Carabalí, de 26 años, madre de dos hijos y empresaria, se ha convertido en la figura que acapara las miradas en Italia mientras acompaña a su esposo, Pervis Estupiñán, en su debut en la Serie A con el AC Milan.

La ecuatoriana ha logrado destacarse no solo por su belleza, sino por su autenticidad y pasión por el fútbol. “Nacen en Ecuador, pero no se quedan quietas. Van por el mundo llevando color, perfume y un poquito de alegría”, asegura, describiendo con emoción cómo vive este nuevo capítulo europeo.

Siempre el apoyo total a su esposo

El debut de Pervis en el histórico San Siro tuvo un valor especial para toda la familia. “El día en que no solo debutó papá, también nosotros, como hinchas del Milan. Nuestra primera vez en San Siro”, relató Irina, compartiendo imágenes junto a sus hijos y al lateral tricolor, cuando Pervis hizo el debut en la Copa Italia ante el Bari.

En sus redes sociales, la ecuatoriana se muestra como una mujer multifacética: empresaria, madre y musa del Milan. Su admiración por Pervis es evidente: “Orgullosa de ti Pervis, porque sigues siendo el mismo hombre, padre y compañero que admiro. Estamos felices de acompañarte a escribir este nuevo capítulo. Solo disfruta, solo sé feliz y simplemente sigue siendo tú (con responsabilidad). Estoy muy orgullosa por ti, amor mío”, expresó.

Orgullosa de los logros de su esposo

Irina dirige ‘Diva Hair’, su emprendimiento en Ecuador, y desde el 22 de julio de 2025 comenzó a consolidar su presencia oficial en redes: “Mi nombre, mi voz, mi marca. Hoy empieza todo. No es solo un proyecto, es mi propósito con nombre propio”.

Desde la tribuna se queda sin voz

En redes sociales deslumbra con outfits que van desde la gala hasta lo deportivo, y cada vez que acompaña a su esposo en la tribuna, se convierte en la hincha número uno: En el estadio se queda sin voz por tanto gritar, reconoce entre risas. Su presencia había sido notoria incluso en el Mundial de Qatar 2022, donde su figura captó la atención de medios y seguidores.

Ella misma se define con honestidad: “Una mujer fuerte, una mamá feliz, una hija agradecida, una compañera amada, rodeada de amor, con el corazón en calma y el alma en fiesta. Me siento lista para todo lo que viene”.

El sábado 23 de agosto toda la atención está en Pervis Estupiñán, que enfrentará al Cremonese desde las 13:45 (hora de Ecuador) en su debut en la Serie A. El lateral ya tuvo su primera experiencia en Italia en la Copa Italia, donde mostró buen desempeño y recibió su primera tarjeta amarilla.

Irina y sus hijos volverán a las tribunas, demostrando que en este capítulo europeo, no solo juega Pervis: juega también la familia Estupiñán-Carabalí.

