Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

Víctor Estrada fue asesinado la noche del 31 de octubre. La víctima era un reconocido cineasta en Guayaquil

La muerte de Víctor Estrada, docente universitario y cineasta, ha generado una profunda conmoción en Guayaquil y en la comunidad académica del país.

El profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) falleció la noche del 31 de diciembre, tras resultar herido de bala mientras transitaba por el suroeste de la ciudad en compañía de su padre.

¿Cómo ocurrió la muerte de Víctor Estrada?

De acuerdo con información preliminar recabada por las autoridades, el hecho ocurrió poco después de que Estrada adquiriera un monigote como parte de las tradicionales actividades por el cierre del 2025.

En medio del recorrido, se escucharon varias detonaciones que inicialmente fueron confundidas con fuegos artificiales. Sin embargo, segundos después se confirmó que se trataba de una balacera registrada en el sector.

El padre del docente habría relatado que, tras escuchar los disparos, observó a su hijo tendido en el suelo con una herida en la cabeza. Personas cercanas a la familia indicaron que Estrada habría sido alcanzado por una bala perdida, en un hecho que no estaría directamente vinculado con él.

La noticia provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde decenas de estudiantes, colegas, exalumnos y ciudadanos expresaron su consternación, dolor e indignación por lo ocurrido. Mensajes de despedida, recuerdos de su labor académica y llamados a la paz se multiplicaron en distintas plataformas digitales, evidenciando el impacto que tuvo su trabajo y su calidad humana.

La Espol se pronunció tras el fallecimiento de Estrada

La Espol, institución a la que pertenecía, también se pronunció públicamente para lamentar la pérdida. En un comunicado, destacó su trayectoria como cineasta y educador, así como su aporte a la formación audiovisual y creativa dentro de la universidad.

La institución resaltó su rol como creador del Motion Lab y promotor del stop motion, además de su cercanía con estudiantes y colegas, subrayando que su legado perdurará a través de las personas que formó y de las historias que ayudó a construir.

El fallecimiento de Víctor Estrada se suma a una serie de hechos violentos registrados en la ciudad, y deja un vacío significativo en el ámbito académico y cultural.

Desde la ESPOL lamentamos el fallecimiento de Víctor Estrada, orgulloso graduado politécnico y quien, como docente de @FadcomEspol, creó el Motion Lab para impulsar la producción de material audiovisual en stop motion entre los estudiantes de nuestra institución. Acompañamos a su… pic.twitter.com/jO2ilBew5i — ESPOL (@espol) January 1, 2026

