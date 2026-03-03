PSC se desmarca de Fadul tras su detención por presunta delincuencia organizada

Salomón Fadul fue asambleísta del PSC por la provincia de El Oro y estaría vinculado a presunta delincuencia organizada

Un exasambleísta por el PSC fue detenido por la Policía Nacional tras 26 allanamientos ejecutados en la madrugada el 3 de marzo.

Ante la detención del político machaleño Salomón Fadul por presunta delincuencia organizada, el Partido Social Cristiano (PSC) informó que él no ha sido afiliado a esa organización política. El partido precisó que no consta como afiliado en sus registros oficiales.

Fadul figura entre las personas aprehendidas durante la Operación Costa, según confirmaron las autoridades competentes. La intervención forma parte de una investigación por presuntos vínculos con estructuras delictivas. El operativo ejecutado por la Policía Nacional, en la madrugada del martes 3 de marzo, se llevó a cabo en al menos tres provincias del país. Durante la intervención se realizaron 26 allanamientos de manera simultánea como parte de las acciones investigativas.

El político fue detenido en una urbanización del este de Machala, cantón de la provincia de El Otro. Según información policial, figura como presidente de una compañía exportadora que habría sido utilizada para facilitar el envío de droga hacia el mercado europeo. Las autoridades sostienen que esa empresa habría servido como fachada para las actividades ilícitas investigadas.

Trayectoria política y relación con el PSC

Fadul fue asambleísta por El Oro, en 2008. De acuerdo con un comunicado de la Directiva Nacional del PSC, el político no estaba afiliado a esa organización.

“El Partido Social Cristiano auspició la candidatura (a la Asamblea Nacional) del señor Salomón Fadul en calidad de independiente”, señala el comunicado. La publicación precisa que ese respaldo ocurrió hace 18 años.

Por otro lado, la tienda política sostiene que cuando la Lista 6 auspició su candidatura lo hizo debido a su perfil académico y a su trayectoria como rector de la Universidad Metropolitana con sede en la provincia de El Oro. Según el comunicado, en ese momento era reconocido en el ámbito educativo y profesional.

Además, se señala que pertenecía a “una familia de gran reputación en la actividad bananera”. Con ese argumento, el partido justifica el respaldo que le otorgó en aquel entonces.

Salomón Fadul fue aprehendido en Machala durante un operativo simultáneo en tres provincias; es investigado por presunta delincuencia organizada. Flickr Asamblea Nacional

Candidatura a concejalía y separación del partido

Más adelante, en 2021, Carlos Falquez Batallas, exalcalde de Machala, promovió la candidatura de Fadul a la concejalía del cantón. Sin embargo, por actuar fuera de las directrices del partido, fue separado por la directiva provincial, presidida por Falquez, indica Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC.

Según señalamientos, Fadul habría actuado como traidor al respaldar, junto a ediles de otros partidos, la postulación de Rocío Luna, concejal de la Revolución Ciudadana, a la vicealcaldía de Machala. Al no estar afiliado, el PSC asegura que fue separado, y no expulsado, de la tienda política.

Investigación por narcotráfico internacional

Asimismo, sostiene que Fadul deberá responder ante la justicia por las graves acusaciones formuladas por las autoridades. El partido enfatiza que corresponde a los órganos competentes determinar responsabilidades dentro del debido proceso.

Según versiones de John Reimberg, ministro del Interior, la intervención apunta a una estructura vinculada al narcotráfico internacional. De acuerdo con sus declaraciones, esta organización tendría presuntos nexos con un grupo asociado a la mafia albanesa.

ANTE LA NOTICIA RESPECTO A LA DETENCIÓN DEL SEÑOR SALOMÓN FADUL EXPRESAMOS LO SIGUIENTE: pic.twitter.com/VaNC4kwLkM — La6 y Aliados 🇪🇨 | Partido Social Cristiano (@La6Ecuador) March 3, 2026

