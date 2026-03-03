Corte de energía eléctrica sorprende a habitantes del norte de Guayaquil

El imprevisto apagón se registró la tarde de este martes 3 de marzo, mientras la ciudad soporta una lluvia moderada

Zonas del norte de Guayaquil sufrieron un apagón la tarde de este martes 2 de marzo del 2026.

Un corte de energía eléctrica sorprendió la tarde de este martes 3 de marzo a varios sectores del norte de Guayaquil, entre ellos Sauces 2 y varias etapas de la ciudadela La Alborada. La interrupción del servicio se registró a las 16:50 y dejó sin suministro a viviendas, locales comerciales y oficinas, generando molestias entre los moradores.

En Sauces 2, residentes reportaron que el apagón se produjo de forma repentina, sin previo aviso, lo que afectó actividades domésticas y laborales. En La Alborada, comerciantes indicaron que algunos negocios dejaron de atender temporalmente debido a la falta de electricidad.

Algunos ciudadanos también manifestaron preocupación por posibles daños en electrodomésticos, aunque no se han reportado incidentes mayores relacionados con el corte.

En las redes sociales de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), los usuarios notificaron sobre el apagón a la institución. "Estamos sin luz en la 4ta etapa de la Alborada, en la calle Río Puyango, su ayuda por favor", expuso la ciudadana Paola Gutiérrez en X.

¿Qué ocasionó el apagón en el norte de Guayaquil este martes 3 de marzo?

En esa red social, usuarios detallaron varias de las zonas en las que se registró la interrupción del servicio eléctrico, entre ellas las ciudadelas Sauces 2, IETEL, novena etapa de la Alborada, y avenidas como Benjamín Carrión, Antonio Parra Velasco y Francisco de Orellana.

En X, CNEL respondió a varios usuarios que consultaron las causa del apagón. "La afectación se presenta debido a un fallo en red principal. Técnicos se encuentran realizando la respectiva revisión", explicó la empresa pública a las 17:21 de este martes 3.

Buenas tardes. La afectación se presenta debido a un fallo en red principal. Tecnicos se encuentran realizando la respectiva revisión. Ofrecemos disculpas por las molestias. — CNEL EP (@CNEL_EP) March 3, 2026

A las 17:30, el suministro eléctrico había sido restablecido en la mayoría de zonas afectadas, como Sauces, Alborada, IETEL. A esa hora, en esas ciudadelas se registra una lluvia de intensidad moderada, lo que complicó el tránsito en varias vías.

