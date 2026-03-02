Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

Placas terminadas en 2 deben matricularse en marzo. Evite multas de hasta $100 cumpliendo el proceso a tiempo

Marzo marca el inicio de una nueva etapa en el calendario de calendarización vehicular en Ecuador. Los propietarios de automotores y motocicletas cuya placa finaliza en el dígito 2 deben cumplir obligatoriamente con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la renovación del permiso de circulación. Postergar este trámite no solo complica la movilidad, sino que impacta directamente al bolsillo debido a las multas acumulativas.

El ABC del proceso: Pagos y requisitos previos

Antes de buscar un turno en los centros de revisión, es imperativo sanear el estado financiero del vehículo. La plataforma del SRI es el punto de partida para verificar el Impuesto a la Propiedad, mientras que los portales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los municipios (como la AMT en Quito o la ATM en Guayaquil) reflejan tasas locales y multas contravencionales.

Los rubros que no pueden quedar pendientes son:

Impuestos nacionales: Valor de la matrícula (SRI) y tasas de la ANT/SPPAT.

Tasas locales: Impuesto al rodaje y contribución a la Prefectura.

Infracciones: Multas de tránsito pendientes de pago.

Nota importante: Sin la cancelación de estos valores, el sistema no permitirá el agendamiento de la cita para la inspección técnica.

La Revisión Técnica: El filtro de seguridad

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) es el requisito indispensable para obtener el adhesivo de matriculación. En la cita, los técnicos evaluarán aspectos críticos como la eficacia de los frenos, la opacidad de las emisiones y el estado de la suspensión.

Para acudir a los centros autorizados, asegúrese de portar:

Original de la cédula del propietario.

Licencia de conducir vigente.

Matrícula original del vehículo.

Comprobantes físicos o digitales de los pagos realizados.

¿Qué ocurre si ignora el calendario de marzo?

El incumplimiento del cronograma acarrea sanciones económicas que se suman a los valores ordinarios. Si su placa termina en 2 y no finaliza el proceso en marzo, se activarán automáticamente los siguientes recargos:

Multa por calendarización: Se aplica un recargo de $25,00 por no realizar el trámite en el mes correspondiente.

Sanción por Revisión Técnica (RTV): No presentarse a la cita o no aprobar la inspección técnica vehicular conlleva una multa de $50,00.

Recargo de matrícula anual (SRI): El Servicio de Rentas Internas establece una penalidad de $25,00 por no cancelar el impuesto a la propiedad en el periodo anual.

Intereses por mora: Los valores pendientes en el SRI y la ANT generan intereses diarios que incrementan el costo total de la deuda.

Además del costo financiero, circular con un documento caducado expone al conductor a la retención del vehículo en operativos de control.

Hoja de ruta para un trámite exitoso

Para evitar las aglomeraciones de fin de mes, se recomienda seguir este orden lógico:

Consulta y pago: Ingrese a los portales oficiales del SRI y su municipio para liquidar deudas.

Agendamiento: Reserve su turno de RTV en los primeros 15 días del mes.

Inspección: Acuda puntualmente y apruebe la revisión para generar su Permiso Anual de Circulación 2026.

Resguardo: Guarde sus comprobantes digitales; son su respaldo ante cualquier inconsistencia en el sistema.

Evite multas: La prevención es su mejor ahorro

Cumplir con la matriculación en marzo no es solo un trámite, es una medida de ahorro. Al agendar su turno durante las primeras semanas, evita las aglomeraciones de fin de mes y se blinda contra recargos que superan los $100. No permita que un descuido con su placa terminada en 2 afecte su presupuesto; matricule a tiempo y circule con total tranquilidad este 2026.

