Actor Awards 2026: estos son los nombres que toman la ventaja rumbo al Óscar

A dos semanas de la gala de la Academia, los reconocimientos del gremio actoral redefinen un escenario altamente competitivo

La pelicula Sinners se hizo acreedora del premio más importante de la noche.

El 1 de marzo, a través de Netflix, se celebraron los Actor Awards (anteriormente conocidos como los SAG Awards), una gala que funciona como antesala clave para los Premios Óscar, cuya ceremonia se realizará el 15 de marzo. Con Krithel Bell como presentadora, la noche ofreció una primera lectura sobre quiénes podrían imponerse en la Academia.

En ese panorama preliminar, Sinners y One Battle After Another se posicionaron como las grandes favoritas, marcando el pulso de una temporada que entra en su recta final.

En este contexto es importante destacar también que lo que distingue a esta ceremonia es su naturaleza de “actores votando por actores”, evaluando exclusivamente el desempeño interpretativo tanto en el cine como en la televisión.

En el cine, Sinners impone su fuerza colectiva

La película dirigida por Ryan Coogler se alzó con el premio a mejor reparto en una película. Jordan Strauss

Ambientada en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930, Sinners combina drama, terror y elementos sobrenaturales para contar la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal con la intención de empezar de nuevo, solo para enfrentarse a una amenaza oscura que pone a prueba sus lealtades, su fe y su propia identidad.

El elenco integrado por Delroy Lindo, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Miles Caton, Omar Miller, Jack O’Connell y encabezado por Michael B. Jordan fue reconocido por la intensidad colectiva de sus interpretaciones, un factor clave en una categoría que históricamente funciona como termómetro rumbo a los Premios Óscar.

Viola Davis fue la encargada de entregar el galardón a Jodan durante la ceremonia. Matt Winkelmeyer

La noche terminó de consolidar el dominio de la cinta cuando Jordan se llevó también el premio a mejor actor principal, imponiéndose en una competencia marcada por nombres de peso como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) y Ethan Hawke (Blue Moon).

Con este doble reconocimiento colectivo e individual, Sinners llega fortalecida a la recta final de la temporada, a solo dos semanas de la ceremonia de la Academia.

Del dominio colectivo a la consagración individual: el triunfo de Hammet



Jessie Buckley se llevó el Actor Award por su interpretación en Hamnet, como una de las actuaciones más celebradas de la temporada. Matt Winkelmeyer

Basada en la aclamada novela de Maggie O'Farrell, la película explora el duelo de Agnes Hathaway tras la muerte de su hijo Hamnet, un episodio que marcó la vida del matrimonio y que, según la ficción, habría influido en la creación de Hamlet; ambientada en la Inglaterra isabelina, la cinta es un retrato íntimo del dolor, la maternidad y la pérdida, con Buckley sosteniendo el peso emocional del relato desde una interpretación contenida pero devastadora.

En una categoría especialmente competida, Buckley se impuso frente a actrices como Emma Stone (Bugonia), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Chase Infiniti (One Battle After Another), quienes también llegaban con fuerte respaldo crítico y presencia en la temporada de premios.

Su victoria no solo reafirma la potencia de su actuación, sino que la posiciona como una contendiente clave de cara a los Premios Óscar; lo cierto es que, para este punto de la competencia, resultaría una sorpresa que Buckley pierda teniendo en cuenta como se ha levantado ganadora de esta misma categoría durante toda la temporada de premios.

'The Pitt' se consolida como el drama del momento



En el terreno televisivo, el reconocimiento a mejor serie de drama fue para The Pitt, una producción que ha ido ganando fuerza a lo largo de la temporada gracias a su intensidad narrativa y a la solidez de su elenco.

La serie de HBO sigue a un grupo de médicos y enfermeros que lidian con dilemas éticos, presión institucional y conflictos personales. HBO

El premio del gremio actoral refuerza su posicionamiento como una de las ficciones dramáticas más consistentes del año, especialmente en un panorama televisivo cada vez más competitivo. Esta distinción reconoce la credibilidad emocional que ha convertido a la serie en una de las más comentadas del momento, nombrando también a Noah Wyle como mejor actor principal en una serie dramática.

'The Studio' reafirma su liderazgo en comedia

La serie original de Apple TV, se alzó con 3 galardones en total. Apple TV

Mientras que en la comedia, el gran triunfo fue para The Studio, la sátira ambientada en la industria del entretenimiento que pone el foco en las tensiones creativas, los egos y las contradicciones del sistema hollywoodense. La serie no solo se llevó el premio a mejor reparto en una serie de comedia, sino que completó la noche con dos victorias actorales clave.

Seth Rogen fue reconocido como mejor actor en una serie de comedia por su interpretación del caótico ejecutivo que intenta mantener a flote su estudio, mientras que Catherine O’Hara obtuvo el galardón a mejor actriz en comedia, consolidando el dominio absoluto de la producción dentro de su categoría.

El momento más emotivo llegó durante el segmento In Memoriam, donde se rindió un homenaje póstumo a O’Hara, generando una de las reacciones más comentadas de la ceremonia, el tributo no solo recordó su legado dentro de la industria, sino que también añadió una carga simbólica a su victoria, convirtiendo su reconocimiento en uno de los instantes más significativos de la gala.

Con estos premios, The Studio reafirma el respaldo del gremio actoral a una propuesta que combina sátira, ritmo y lectura crítica del propio Hollywood, consolidándose como una de las comedias más influyentes del año en televisión.

Otros Premios

Mejor actor de reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (Weapons, Warner Bros).

Mejor actor en una miniserie: Owen Cooper (Adolescence, Netflix).

Mejor actriz en una miniserie: Michelle Williams (Dying for Sex, FX).

Mejor actriz en una serie dramática: Keri Russell (The Diplomat, Netflix).

