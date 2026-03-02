Estrellas Michelin: conozca cómo se conceden y qué evalúan los inspectores

Uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo de la gastronomía son las estrellas Michelin. Esta guía es muy conocida por su reputación y por darle un valioso impulso a los lugares a los que se les otorga esta condecoración. Desde hace muchos años se ha convertido en referencia internacional en materia de gastronomía y alojamientos pero su historia nace en el año 1900, cuando fue creada primero como un libro de información turística que se repartía de forma gratuita entre los automovilistas para incentivarlos a viajar y guiarlos por su travesía.

Con el paso de los años comenzaron a cobrar por cada guía y luego de ver el creciente interés que había detrás de los restaurantes se comenzó a reclutar comensales anónimos que hoy en día se conocen como “inspectores” quienes visitan y valoran los sitios donde van a comer. Ellos se encargan, a lo largo del año, de buscar nuevos lugares y si consideran que tienen el nivel suficiente para formar parte de la selección Michelin se van incorporando progresivamente a la guía.

Los cinco criterios que definen una estrella

El máximo reconocimiento son las estrellas, estas se otorgan de acuerdo a 5 criterios universales que han establecido como requisitos indispensables para poder premiar: la calidad de los ingredientes, la armonía de sabores, el dominio de la técnica, el reflejo de la personalidad del chef en los platos y la consistencia del menú. Los “jueces” pueden entregar de 1 a 3 estrellas en función del nivel, considerando que el mayor reconocimiento son 3 y la merece un restaurante al que hasta valiera la pena viajar para comer allí. Se atribuyen por período de un año y se revalúan anualmente por el mismo equipo de inspectores anónimos.

Algo crucial del proceso de selección es que ni el servicio, ni el ambiente del lugar influyen en la al escoger los restaurantes para la guía o para otorgarle una estrella, pues solo se recompensa única y exclusivamente la calidad de la cocina, indiferentemente si esta es una fonda o un establecimiento formal y elegante. Los locales que figuran en la guía no se postulan para obtener una estrella, sin embargo pueden solicitar ser tomados en cuenta, aunque no es una certeza de que lo harán. Es importante tener claro que es el lugar, mas no el chef, el que obtiene la estrella es decir que si luego de obtenerla el cocinero cambia de restaurante la estrella igual se mantiene.

Esta guía ha crecido exponencialmente y ahora cubre cerca de 40 países, liderado por Francia que tiene el mayor número de restaurantes estrellados. Definitivamente no existe una única fórmula para lograr obtener un reconocimiento, pero si requiere mucho trabajo, dedicación y un elemento destacable que te diferencie del enorme y complejo mercado gastronómico.

