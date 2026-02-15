Recorrido por la ciudad colombiana de Medellín: un deleite de sabores

En Colombia, Medellín es conocida como “la ciudad de la eterna primavera”, en referencia a su clima agradable y al oasis urbano que la caracteriza. Su paisaje gastronómico también es, sin duda, muy atractivo. Llama la atención la diversidad de sabores, los menús innovadores y la mezcla de la comida tradicional paisa con la alta cocina internacional.

Les comparto una selección de lugares para almorzar, cenar y disfrutar de la vida nocturna en esta ciudad de la región andina de Colombia. Una pequeña guía que puede resultarles útil si visitan Medellín.

1. Sambombi

Un bistró que abrió sus puertas en 2018, con cocina de autor y enfocado en ofrecer los mejores ingredientes locales. En un ambiente sencillo, con mesas de madera y mucha iluminación natural, su chef y fundador, John Zárate, procura ser fiel al nombre ‘Sambombi’, una palabra local que significa cocina popular. Algunos platos destacados del menú son la tosta de atún en pan de masa madre y la arepa tradicional colombiana con coleslaw de cangrejo. IG: @sambombi.bistro

2. Idílico

Este restaurante de cocina moderna colombiana busca resaltar el producto y su origen. Es un lugar pequeño pero acogedor, que rinde homenaje a los pequeños productores a través de cada temporada, reflejando lo mejor de la despensa colombiana. Su chef, Yeison Mora -también propietario-, ofrece un menú que cambia constantemente de acuerdo con lo que brinda la naturaleza. En cada preparación se percibe la técnica sin dejar de lado sabores exquisitos, como el pan esponjoso con tomate y crema de búfala, la tosta de crudo de atún y la arepa de mote, inspirada en la Feria de las Flores, con cerdo braseado. IG: @idilico.restaurante

3. X.O

Lo que caracteriza a este lugar es su enfoque en la alta cocina contemporánea, con un lema muy claro: la exploración culinaria del territorio colombiano. En cada mesa hay un mapa del país dividido por regiones, lo que busca reflejar la diversidad de sabores presentes en sus platos. El ceviche de pesca artesanal con leche de tigre de maracuyá, el chicharrón de cerdo y el cangrejo azul con guiso de coco y galletas de yuca son algunos de los destacados del menú.

Este restaurante, que forma parte del grupo gastronómico Familia Carmen, procura aprovechar al máximo la variedad de ingredientes. La carta de vinos tiene una selección interesante y, desde hace poco, se pueden pedir platos a la carta, ya que antes solo ofrecían menú degustación. IG: @x.o.med

4. Mamba Negra

Reconocido como uno de los mejores bares del mundo (N.° 81 en The World’s 50 Best Bars 2025), está ubicado en un rooftop con un diseño arquitectónico moderno e imponente, además de una vista increíble de la ciudad. Juan David Zapata, su propietario y reconocido mixólogo, propone coctelería de autor inspirada en Colombia, sus ingredientes y paisajes. De su último menú de cócteles destacan ‘Robusto’ y ‘Frugal’, así como clásicos con un giro, como ‘Not so Famous’, una mezcla de mezcal Ojo de Tigre, Aperol, licor de hierbas colombianas y tamarindo. Los platos pequeños y entradas para compartir son ideales para pasar un buen momento. IG: @mambanegra.22

