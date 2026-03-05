Barcelona SC vs Emelec | ¿Será un Clásico del Astillero aburrido por cómo llegan?

Dos exjugadores históricos en ambos equipos respondieron la pregunta a la actualidad deportiva por la que pasan

Un encuentro de equipos ‘caídos’ es el que se dará mañana en el estadio Monumental. El primer Clásico del Astillero del año se presenta con un Barcelona inestable futbolísticamente, que advierte un prematuro desgaste producto de la doble competencia, ante un Emelec renovado pero con poco tiempo de trabajo.

Los exjugadores Marcelo ‘Pepo’ Morales y Eduardo Smith coinciden en que ambos clubes “no arrancaron muy bien” la temporada, pero el hecho de ser el partido inmortal de Ecuador deja abierta la posibilidad de que sea un “duelo de ida y vuelta”, más allá de sus realidades.

Marcelo 'Pepo' Morales afirma que Barcelona SC y Emelec deben buscar el triunfo

Morales considera que “hay que arriesgar” y que si estuviera en el lugar de los entrenadores intentaría “buscar el partido” para adueñarse del resultado.

“Los dos equipos deberían salir a ganar. Recién empieza el torneo y en caso de no ganar ahora, ya habrá tiempo para recuperarse... Son partidos en los que hay que sacar el plus”, explicó el exvolante argentino, quien ha vestido tanto la amarilla como la azul.

Barcelona SC llega de empatar 1-1 ante Botafogo en el estadio Monumental, por la Copa Libertadores. ALEX LIMA

Pepo considera que “es probable que Barcelona juegue con equipo alterno, como lo hizo con Deportivo Cuenca”. Sin embargo, él “pensaría más en ir a buscar el triunfo”, para así tener “un partido de ida y vuelta”.

“Una victoria es lo que sirve y daría fuerza para seguir trabajando un poco más tranquilos en un torneo que es tan complicado y que se pelea mucho con los equipos de altura, como Independiente del Valle y Liga de Quito”, agregó.

Finalmente, Morales dijo que espera que sea “un partido abierto” y pone en duda que haya “un gran juego”, aunque sí cree que habrá “una muy buena actitud” de los jugadores, quienes “intentarán buscar el arco de al frente”.

El Clásico del Astillero "no será aburrido", asegura Eduardo Smith

Por su parte, Smith afirmó que será un duelo “muy trabado”, pero “no será aburrido”, aunque la actualidad deportiva no sea la mejor. El exseleccionado tricolor dijo que la iniciativa la tomará Barcelona, por jugarse en su estadio.

“Esta clase de partidos se vive con un tono diferente. Como siempre se dice: Clásicos son Clásicos. Es el partido que menos puedes perder. Habrá jugadores nuevos que recién sientan la ansiedad de vivirlo”, expresó el exjugador.

Smith aprovechó el momento para recordar una experiencia cuando militaba en Emelec: “En 1996, cuando existían problemas económicos en el club, se jugaron dos Clásicos seguidos (miércoles y domingo), en los que pocos nos daban como ganadores. El equipo ganó los dos y ese año estuvo a punto de ser campeón”.

Emelec inició con un empate 1-1 contra Delfín en la LigaPro 2026. Miguel Canales Leon

Por último, Eduardo Smith reconoció que los del Astillero aún están faltos de trabajo, “sobre todo Emelec”. Considera que “hay que esperar para ver una identidad de juego del técnico Sánchez”.

Cuándo y a qué hora es el primer Clásico del Astillero 2026

Los dos clubes comparten una coincidencia notable: sus entrenadores debutarán en Clásicos. Tanto César Farías, con los toreros, como Vicente Sánchez, con los eléctricos, tendrán el reto de afrontar el partido inmortal en una realidad poco favorable este sábado 7 de marzo en la cancha del Monumental (a las 16:30).

