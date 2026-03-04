Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

La contribuyente, que es abogada y profesora de natación debe al SRI al menos $22 millones

Una joven de 28 años, oriunda de la provincia de Los Ríos, llamada Denise Jomayra Hoyos Santana, figura entre las 20 personas que más le deben al Estado ecuatoriano por impago de impuesto.

Así se lee en el ranking de los mayores deudores tributarios del Ecuador que el Servicio de Rentas Internas (SRI) actualizó y publicó en febrero pasado y al que se puede acceder de manera pública, a través de la plataforma SRI en línea.

La mujer, según la plataforma, debe $22’ 228.151,52 y se ubicaba, hasta este 4 de marzo, en el puesto número 19 de los mayores deudores.

Su caso se ha vuelto viral en las redes sociales

Su caso se ha viralizado en las redes sociales en los últimos días, tras la publicación del ranking que han hecho varias plataformas sociales, porque inicialmente apareció como la deudora mayor del Estado con $67 millones de dólares y porque a diferencia del resto de nombres que figuran en la lista de 25 mayores deudores del país, en su caso se trata de una persona natural y no de una empresa.

Y es que llama la atención porque la mujer, en las redes sociales, figura como abogada y entrenadora de natación en un colegio y en un club deportivo de la ciudad de Quevedo y como funcionaria del cabildo municipal de esa ciudad. Además, no figura como representante de ninguna empresa ante la Superintendencia de Compañías.

La mujer arrastraría la deuda desde el año 2020 y en el año 2023 se lanzó como candidata a concejal para Quevedo, por el Movimiento Crecer, pero no tuvo éxito.

