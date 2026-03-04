España frena último intento de extradición de alias Negro Willy

La Audiencia Nacional española frenó el último intento de las autoridades ecuatorianas de lograr la entrega de Willian Joffre Alcívar, conocido como alias Negro Willy o comandante Willy, líder de la banda criminal Los Tiguerones. El proceso se truncó debido a que Ecuador presentó fuera de plazo las garantías solicitadas para asegurar el respeto a la vida y la integridad personal del detenido en las cárceles ecuatorianas.

En una nota verbal remitida el 3 de febrero al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que tuvo acceso la agencia EFE, Ecuador pidió a España un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de extradición.

Negro Willy había quedado en libertad en diciembre de 2025, tras permanecer en prisión preventiva desde su detención en Tarragona, España, en octubre del mismo año. La decisión de la Audiencia Nacional se sustentó en que las garantías remitidas por Ecuador llegaron un día después de que se acordara paralizar la entrega, lo que se consideró un incumplimiento procesal.

Condiciones carcelarias y exigencias internacionales

La extradición de Alcívar había sido aceptada en mayo de 2025, pero estaba condicionada a que Ecuador garantizara en un plazo de tres meses la seguridad del detenido en prisión. La Audiencia Nacional exigió medidas concretas, en línea con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la violencia que impera en los centros penitenciarios ecuatorianos.

La petición de Ecuador fue trasladada a la Audiencia Nacional, que había condicionado la extradición. En una providencia notificada el pasado martes, a la que accedió EFE, la Sala recordó que la nota verbal con información adicional sobre las garantías, fechada el 24 de diciembre, llegó al tribunal recién el 2 de enero, cuando el caso ya había sido archivado el 23 de diciembre.

Procesos abiertos contra el líder de Los Tiguerones

Alias Negro Willy enfrentaba dos procesos de extradición en España. El primero, por el asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil el 9 de enero de 2024, hecho que buscaba coaccionar al Gobierno ecuatoriano para que cesara la presión policial contra las bandas criminales catalogadas como terroristas. El segundo, por la presunta extorsión a un ciudadano, a quien se le exigió el pago de 20.000 dólares para evitar atentados contra su familia.

Junto a él fue detenido su hermano, Álex Iván Alcívar, alias Ronco, también considerado cabecilla de Los Tiguerones. En su caso, la Audiencia Nacional sí aceptó las garantías remitidas por Ecuador, al considerar que cumplían con las medidas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, el 28 de enero se accedió a su extradición.

