Coudet, nuevo DT de Kendry Páez: "No será una tarea fácil"

El argentino llegó como estratega de River Plate y define el camino que le tocará seguir tras la salida de Marcelo Gallardo

Eduardo Coudet tenía previsto ser presentado este miércoles 4 de marzo en el estadio Monumental de River.

El director técnico argentino Eduardo Coudet asumió ya las riendas de River Plate de Argentina y aseguró que "no será una tarea fácil" porque reemplaza "al entrenador más ganador en la historia del club", Marcelo Gallardo. Así lo expresó en conferencia de prensa tras firmar este miércoles 4 de marzo su contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

"No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle sus palabras. No es algo que me ponga feliz", aseguró Coudet, quien dirigirá en el equipo al ecuatoriano Kendry Páez.

'Chacho' Coudet, de 51 años, concretó su desvinculación del Alavés de España, al que dirige desde diciembre de 2024 y arribó la mañana de este miércoles a Argentina tras la renuncia de Gallardo, quien dejó el cargo por una seguidilla de malos resultados entre el final de 2025 y esta nueva temporada.

✅ El CT de Eduardo “Chacho” Coudet:



📌Ayudante de campo: Damián Musto.



📌 Analista: Carlos Miguel Fernández.



📌 PF: Octavio Manera y Guido Cretari.



📌 Entrenadores de arqueros: Barovero y Tato Montes. pic.twitter.com/SoNXUHyRVm — Lucho Castañares (@CastanaresLucho) March 4, 2026

Así llega Eduardo Coudet

El ahora nuevo entrenador Millonario dio los primeros pasos tras las reuniones que mantuvo con el presidente de River Plate, Stefano Di Carlos y con Enzo Francescoli.

De lo que se conoce, la institución de Núñez pagará al Alavés un resarcimiento de poco más de un millón de dólares por la salia anticipada de Coudet.

El nuevo entrenador del último ganador argentino de la Copa Libertadores quedará al frente de un plantel que en el último tiempo ha acumulado varias derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

Además de Alavés, Coudet dirigió a Celta de Vigo, Rosario Central, Racing Club, Tijuana, Atlético Mineiro e Internacional.

En 2019 logró dos títulos locales con Racing y en 2023, el Torneo Mineiro con el 'Galo' brasileño.

Los hinchas de River recuerdan su paso como jugador, ya que ganó cinco títulos locales en 179 partidos (27 goles) entre 2000 y 2004.

