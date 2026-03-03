Neisi Dajomes sancionada: ¿cuándo podrá volver a competir oficialmente?

La pesista ecuatoriana tiene identificadas las competencias a las que apuntará en su regreso tras la sanción doping

La pesista ecuatoriana Neisi Dajomes ya conoce la fecha exacta de su regreso a las tarimas. Tras ser notificada este martes 3 de marzo con una suspensión de 14 meses por parte de la Agencia Internacional de Control Antidopaje (ITA), la campeona olímpica podrá volver a competir oficialmente desde el 1 de agosto de 2026.

La sanción fue impuesta luego de detectarse un metabolito de clomifeno —sustancia prohibida— en un control realizado en abril del año pasado. Desde entonces, Dajomes se mantenía sin competir a la espera de una resolución definitiva. Una vez confirmada la suspensión, la deportista aceptó la decisión y explicó en una carta pública que el compuesto formaba parte de un tratamiento de fertilidad.

🚨¡NEISI DÁJOMES SUSPENDIDA!🚨



📌 La (ITA) informó que Neisi Dájomes aceptó la sanción de 14 meses de suspensión, tras dar positivo a clomifeno. La sanción rige desde junio de 2025 hasta el 1 de agosto de 2026, justo a tiempo para el Mundial.🏋🏻‍♀️

Pese al golpe, el panorama deportivo no se altera de forma drástica. La mayor de las hermanas Dajomes aseguró que la sanción no compromete su planificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su gran objetivo a mediano plazo.

El calendario de regreso

Su retorno se dará en un momento clave del ciclo olímpico. Apenas habilitada, Dajomes tendrá como primera gran cita internacional los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 13 al 17 de septiembre de 2026 en Santa Fe, Argentina. Este certamen marcará su reaparición oficial con la selección ecuatoriana y será una plataforma ideal para medir su nivel competitivo tras más de un año fuera de acción.

Posteriormente, el reto mayor llegará en Asia: el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, programado del 28 de octubre al 9 de noviembre de 2026 en Ningbo, China. El Mundial será determinante en el ranking internacional y en la ruta clasificatoria a Los Ángeles 2028, por lo que su participación cobra especial relevancia.

Dajomes, oro olímpico en Tokio y referente del deporte ecuatoriano, deberá reconstruir su ritmo competitivo en tiempo récord. Sin embargo, su equipo confía en que los meses previos, ya habilitada para entrenar con normalidad, serán suficientes para llegar en plenitud.

Así, la suspensión marca una pausa obligada, pero no el final del camino. El 1 de agosto será el punto de partida de una nueva etapa para Neisi Dajomes, con Santa Fe y Ningbo como estaciones decisivas en su regreso a la élite mundial.

