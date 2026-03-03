Operativo en la avenida Pedro Menéndez Gilbert: ¿cuántos vehículos fueron retenidos?

En medio de quejas por autos sin placas, personal de la ATM ejecutó operativo este martes 3 de marzo

Un agente de tránsito traslada un motocicleta retenida en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, este martes 3 de marzo.

En medio de crecientes quejas ciudadanas por la circulación de vehículos sin placas o con los distintivos ocultos para evadir controles, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil ejecutó un operativo en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de la ciudad.

La intervención se centró en verificar el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta portación de documentos habilitantes.

La medida se produce en un contexto de preocupación por el uso de automotores sin identificación visible, una práctica que no solo busca eludir sanciones captadas por cámaras, sino que también ha sido señalada como un factor que facilita la comisión de delitos.

Conductores y peatones han denunciado, en diversos reportajes de EXPRESO, la presencia de autos y motocicletas con placas cubiertas o retiradas.

Avenida Pedro Menéndez Gilbert: ¿cuántos vehículos fueron retenidos?

Según informó la entidad, durante el control se retuvieron 11 vehículos y se emitieron 15 citaciones por distintas infracciones detectadas en el sitio.

Entre las faltas más comunes se encuentran la ausencia de documentos en regla y el incumplimiento de disposiciones relacionadas con la identificación del automotor.

Críticas por falta de controles en zonas de Guayaquil

Aunque el operativo dejó resultados concretos, persisten cuestionamientos sobre la frecuencia y alcance de este tipo de acciones.

Ciudadanos consultados por este Diario consideran que los controles deberían ser permanentes y extenderse a otros puntos críticos de la ciudad donde la circulación de vehículos sin placas se ha vuelto recurrente.

"En Las Esclusas hay full tricimotos que no respetan nada, que van por las avenidas principales cuando no pueden hacerlo. Pero también hay menores de edad manejando motos, nadie controla eso", expuso el ciudadano José Cabrera, residente de esa zona del sur de Guayaquil.

