¿Cuáles son las consecuencias legales de no matricular a tiempo mi vehículo?

La matriculación y renovación del permiso de circulación se realiza anualmente, según el último dígito de la placa vehicular

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) es un trámite anual para verificar que autos, motos, expresos y vehículos pesados estén en las condiciones adecuadas para circular.

Incumplir con la fecha establecida para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) trae consecuencias económicas y de circulación para los conductores en Ecuador.

El trámite se cumple anualmente, según el cronograma establecido por el último dígito de la placa de identificación vehicular.

Los propietarios de vehículos deben cancelar los valores correspondientes y acudir a los centros de RTV en ciudades como Quito y Guayaquil.

El cronograma es el siguiente:

Enero: todos los dígitos

Febrero: último número 1

último número 1 Marzo: 2

2 Abril: 3

3 Mayo: 4

4 Junio: 5

5 Julio: 6

6 Agosto: 7

7 Septiembre: 8

8 Octubre: 9

9 Noviembre: 10

10 Diciembre: rezagados que no hicieron el trámite a tiempo

En Guayaquil tiene la oportunidad de hacer un prechequeo gratuito, hasta el 20 de cada mes. Además, hay descuento en los valores a pagar, dependiendo en qué fecha haga la RTV:

Del 1 al 5 de cada mes: 20 % de descuento

20 % de descuento Del 6 al 10: 15 %

15 % Del 11 al 15: 10 %

Sanciones por no matricular a tiempo

Por cada mes que se retrase, cancelará 25 dólares de multa. Es decir, que si se retrasó dos meses, pagará $50. En caso de que no lo haga en todo el año, serán $50 más.

Además, son $25 por no acreditar el valor de la matrícula ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), según se explica en el sitio web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.

En el portal del SRI puede saber cuánto le corresponde pagar. Las opciones para saberlo son: placa o chasis; Registro Aduanero de Matriculación Vehicular (RAMV), para vehículos importados; o Certificado de Producción Nacional (CPN), para los ensamblados en el país.

Circular con la matrícula caducada también es causal para que los agentes de tránsito retengan el vehículo. Para evitar problemas, cumpla a tiempo con el trámite que garantiza la seguridad vial.

