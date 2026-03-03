64 inscritos en el concurso para Fiscal General: último día de postulaciones
El exministro José de la Gasca figura entre los aspirantes al cargo
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que, hasta el corte de las 21:30 de este 3 de marzo de 2026, se registran 59 inscritos en el concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.
La cifra fue difundida en la cuenta oficial del organismo en X. El proceso se encuentra en su último día de postulaciones y el plazo permanecerá abierto hasta las 23:00, cuando se realizará el corte final con la nómina definitiva de aspirantes.
Postulantes registrados hasta el último corte:
- Mauricio Javier Aguirre López
- Esperanza del Pilar Araujo Escobar
- Edgar Joselito Argüello Altos
- Cristian Kerly Ayala Piedra
- José Andrés Bedón Paula
- Segundo Lenin Vernaza Vizcarra
- Narcisa Elizabeth Calero Borja
- Andrea Elizabeth Casar Villacis
- Bella Edith Castillo Hidalgo
- José Aníbal Cevallos Álvarez
- Nelly Alexandra Ceballos Morales
- José Luis Chávez Ponce
- Víctor Hugo Cofre Morán
- Edgar Alonso Coral Almeida
- Andrés Jorge Guasapas Arcos
- David Wilfrido Fiallos Bermúdez
- José Javier de la Gasca López Domínguez
- Eduardo Antonio Díaz Zambrano
- Bolívar Augusto Espinosa Astudillo
- Ruth Estefanía Espinoza Avilés
- Luis Manuel Flores Hidrovo
- Mario David Fonseca Vallejo
- Luis Antonio Galarza Bustos
- Tirsa Salomé Gómez Proaño
- Juan Vicente Guaño Costales
- Ana Luisa Guano Barragán
- Patricio Gerardo Harold Aldeán
- Edgar Paul Hurtado
- Margarita Virginia Gualotuña Cruz
- Silvia Karina Guano Mendoza
- Ana Victoria Luzuriaga Ruiz
- Marta Alexandra Macías Cedeño
- Walter Samno Macías Fernández
- Daniela Lisset Camacho Gerald
- José Santiago Méndez Cruz
- Salomón Alejandro Montecé Giler
- Gina Fernanda Mora Dávalos
- Sandra Patricia Morejón Llanos
- Mario Andrés Muñoz Vallas
- Luis Alberto Ordoñez Córdoba
- César Humberto Palma Arellano
- Gabriel Santiago Pereira Gómez
- Juan Carlos Perea Criollo
- Jorge Luis Piedra Celi
- Priscila Pilar Porras Villagómez
- Franklin Ernesto Rea Toapanta
- Arturo Enrique Riofrío Ruiz
- Cristian Ramón Rodríguez Torres
- Inés Maritza Romero Estévez
- Diego José Romero Seguera
- Estuardo Salvador Salvador
- Rafael Lenin Sánchez Espinoza
- Víctor Hugo Sarmiento Garzón
- Erika Valeria Tayín Campbell
- Gladys Edilma Terance Sierra
- Jorge Iván Urgeles Castillo
- Feliz Arquímedes Valdés Rivera
- Carol Gisela Zambrano Macías
- Edgar Paul Zúñiga Hurtado
- Marco Junior Ordeñana Baldeon
- Ruben Dario Balda Zambrano
- Roger Antonio Pachay Ortiz
- Jorge Washington Andrade Escobar
- William Daniel Martinez Narvaez
- Luis Augusto Rosero Méndez
Entre los candidatos consta el exministro de Gobierno, José Javier de la Gasca López Domínguez, quien vuelve a postularse para dirigir la Fiscalía.
El CPCCS informó que a las 23:00 se realizará un último corte para consolidar la lista definitiva de postulantes. Con ello se cerrará formalmente la fase de inscripciones y se dará paso a las siguientes etapas del concurso público.
