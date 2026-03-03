64 inscritos en el concurso para Fiscal General: último día de postulaciones

El exministro José de la Gasca figura entre los aspirantes al cargo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que, hasta el corte de las 21:30 de este 3 de marzo de 2026, se registran 59 inscritos en el concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

La cifra fue difundida en la cuenta oficial del organismo en X. El proceso se encuentra en su último día de postulaciones y el plazo permanecerá abierto hasta las 23:00, cuando se realizará el corte final con la nómina definitiva de aspirantes.

Postulantes registrados hasta el último corte:

Mauricio Javier Aguirre López

Esperanza del Pilar Araujo Escobar

Edgar Joselito Argüello Altos

Cristian Kerly Ayala Piedra

José Andrés Bedón Paula

Segundo Lenin Vernaza Vizcarra

Narcisa Elizabeth Calero Borja

Andrea Elizabeth Casar Villacis

Bella Edith Castillo Hidalgo

José Aníbal Cevallos Álvarez

Nelly Alexandra Ceballos Morales

José Luis Chávez Ponce

Víctor Hugo Cofre Morán

Edgar Alonso Coral Almeida

Andrés Jorge Guasapas Arcos

David Wilfrido Fiallos Bermúdez

José Javier de la Gasca López Domínguez

Eduardo Antonio Díaz Zambrano

Bolívar Augusto Espinosa Astudillo

Ruth Estefanía Espinoza Avilés

Luis Manuel Flores Hidrovo

Mario David Fonseca Vallejo

Luis Antonio Galarza Bustos

Tirsa Salomé Gómez Proaño

Juan Vicente Guaño Costales

Ana Luisa Guano Barragán

Patricio Gerardo Harold Aldeán

Edgar Paul Hurtado

Margarita Virginia Gualotuña Cruz

Silvia Karina Guano Mendoza

Ana Victoria Luzuriaga Ruiz

Marta Alexandra Macías Cedeño

Walter Samno Macías Fernández

Daniela Lisset Camacho Gerald

José Santiago Méndez Cruz

Salomón Alejandro Montecé Giler

Gina Fernanda Mora Dávalos

Sandra Patricia Morejón Llanos

Mario Andrés Muñoz Vallas

Luis Alberto Ordoñez Córdoba

César Humberto Palma Arellano

Gabriel Santiago Pereira Gómez

Juan Carlos Perea Criollo

Jorge Luis Piedra Celi

Priscila Pilar Porras Villagómez

Franklin Ernesto Rea Toapanta

Arturo Enrique Riofrío Ruiz

Cristian Ramón Rodríguez Torres

Inés Maritza Romero Estévez

Diego José Romero Seguera

Estuardo Salvador Salvador

Rafael Lenin Sánchez Espinoza

Víctor Hugo Sarmiento Garzón

Erika Valeria Tayín Campbell

Gladys Edilma Terance Sierra

Jorge Iván Urgeles Castillo

Feliz Arquímedes Valdés Rivera

Carol Gisela Zambrano Macías

Edgar Paul Zúñiga Hurtado

Marco Junior Ordeñana Baldeon

Ruben Dario Balda Zambrano

Roger Antonio Pachay Ortiz

Jorge Washington Andrade Escobar

William Daniel Martinez Narvaez

Luis Augusto Rosero Méndez

Entre los candidatos consta el exministro de Gobierno, José Javier de la Gasca López Domínguez, quien vuelve a postularse para dirigir la Fiscalía.

El CPCCS informó que a las 23:00 se realizará un último corte para consolidar la lista definitiva de postulantes. Con ello se cerrará formalmente la fase de inscripciones y se dará paso a las siguientes etapas del concurso público.

