Dos vehículos se incendiaron en el interior de un local en el centro de Guayaquil

El hecho se registró la noche de este martes 3 de marzo en las calles Tungurahua, entre Aguirre y Clemente Ballén

Personal bomberil acudió hasta la zona del incendio, la noche de este martes 3 de marzo.

Un incendio en el centro de Guayaquil fue controlado la noche del martes 3 de marzo de 2026, tras registrarse fuego en un tecnicentro que también funcionaría como garaje, en las calles Tungurahua entre Aguirre y Clemente Ballén. Dos vehículos resultaron afectados y la vía fue cerrada parcialmente.

Eran aproximadamente las ocho de la noche cuando el humo negro comenzó a elevarse sobre la oscuridad del centro de Guayaquil. Desde varios puntos se podía ver la columna espesa que salía de un inmueble.

(Te puede interesar: Edificio Multicomercio enfrenta riesgo “extremadamente alto” de colapso)

El tránsito fue desviado desde la calle Aguirre mientras unidades de emergencia llegaban al sitio. La novedad se registró en un tecnicentro que, según confirmaron los bomberos, también funcionaba como garaje.

En redes sociales, cerca de las 19:48, ya circulaban videos que mostraban la magnitud del incendio. Las imágenes evidenciaban llamas intensas y una densa nube de humo que contrastaba con la noche.

Unidades de #bcbg avanzando a las calles Tungurahua y Clemente Ballen, por alarma de #incendio #Guayaquil

Cortesía pic.twitter.com/2KUss71PRf — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) March 4, 2026

¿Cuáles son las consecuencias legales de no matricular a tiempo mi vehículo? Leer más

Taller también servía como garaje en el centro de Guayaquil

Según el mayor Julio César Rumbea, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el fuego se originó en un patio interior.

“La novedad ocurrió en un patio interior que aparentemente es garaje y también taller. Se prendieron dos carros, uno está consumido en su totalidad, el otro no se alcanzó a consumir en su totalidad”, explicó el oficial.

El humo se propagó hacia el departamento superior del inmueble, el cual fue ventilado por los equipos de emergencia.

Bomberos sofocaron las llamas en inmueble del centro de Guayaquil

Cuatro unidades trabajaron en el sitio para atender la emergencia. Según detalló el mayor Rumbea, al momento del incendio el local estaba cerrado y no había personal en su interior. “El propietario, quien vive arriba, dio la alarma”, indicó.

A las 20:40, cuando ofreció declaraciones, la situación estaba completamente controlada. “Ahora está totalmente controlada la novedad”, aseguró.

Bomberos sofocaron las llamas en el local del centro de Guayaquil. CARLOS KLÍNGER

(Lee también: Operativo en la avenida Pedro Menéndez Gilbert: ¿cuántos vehículos fueron retenidos?)

El cierre temporal de ciertos tramos permitió a los bomberos maniobrar con seguridad mientras sofocaban las llamas.

Cerca de las 20:30 aún se percibía olor a quemado en la zona. Algunos vecinos salieron de sus casas para observar cómo las unidades terminaban de controlar el incendio.

Aunque el siniestro no dejó personas heridas, sí generó preocupación entre moradores y comerciantes del sector, debido a la intensidad del humo y la rapidez con la que se propagó dentro del inmueble. Las autoridades no han informado, hasta el momento, las posibles causas del incendio.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!