Barcelona SC vs Botafogo: dónde ver EN VIVO, alineaciones y hora | Libertadores 2026

El Ídolo del Astillero recibe a Botafogo con plantel completo y la misión de encaminar su clasificación a la fase de grupos

Barcelona SC busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC recibe a Botafogo este martes 3 de marzo de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Monumental de Guayaquil, por el partido de ida de la fase 3 del repechaje de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro torero tiene como misión sacar una victoria que le permita encaminar su clasificación a la fase de grupos del torneo más prestigioso del continente.

Barcelona SC llega con equipo completo

El Ídolo del Astillero llega con plantel completo y enfocado exclusivamente en este reto internacional. El entrenador César Farías priorizó el duelo copero y decidió dar descanso a varios titulares en la derrota 2-1 ante Deportivo Cuenca, por la LigaPro 2026, el pasado domingo 1 de marzo de 2026.

Barcelona SC perdió 2-1 ante Deportivo Cuenca en LigaPro 2026. API

Jugadores clave como José Contreras, Bryan Carabalí, José Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Joao Rojas, Jonnathan Mina y Darío Benedetto no sumaron minutos frente al Expreso Austral, por lo que llegarán frescos al decisivo compromiso ante el conjunto brasileño.

La alineación de Barcelona SC (4-5-1): Contreras; Carabalí, Báez, Rangel y Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina, Castillo y Rojas; y Benedetto.

Las bajas de Botafogo para el duelo en Guayaquil

Por su parte, Botafogo aterriza en Guayaquil tras empatar 0-0 con Boavista en la semifinal del Torneo Carioca 2026.

El equipo dirigido por Martín Anselmi afronta el encuentro con varias bajas sensibles por lesión: el volante Allan, el ofensivo Santiago Rodríguez, el lateral izquierdo Fernando Marçal, el delantero Chris Ramos y el defensor Kaio Pentaleao.

En el banco aguardará el arquero ecuatoriano Cristhian Loor, quien esperará una oportunidad para sumar minutos en esta serie clave.

La alineación de Botafogo (5-4-1): Linck; Vitinho, Ponte, Bstos, Barboza y Telles; Danilo, Newton, Montoro y Barrera; Martins.

Barboza es el líder en la defensa de Botafogo. Botafogo

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta de la fase 3 del repechaje?

El partido de vuelta se disputará el martes 10 de marzo de 2026, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro.

El ganador irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El ganador de esta llave avanzará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el perdedor será transferido a la Copa Sudamericana 2026.

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Botafogo por TV y streaming

En Ecuador y el resto de Sudamérica, el compromiso será transmitido EN VIVO por ESPN, la plataforma Disney+ y el canal oficial de YouTube de Telefé.

Estadísticas de Barcelona SC vs Botafogo

