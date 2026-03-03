Estudiantes de Puerto Quito ganan premio nacional de cortometrajes

Se eligieron a los ganadores de la decimocuarta edición del FIC. Revisa los detalles de la jornada

La decimocuarta edición del Festival Intercolegial de Cine (FIC) premió este 28 de febrero a estudiantes de distintas provincias durante una ceremonia ejecutada en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Pasión por crear cine

El evento anual, que evalúa la producción audiovisual juvenil, registró en su último ciclo la recepción de 92 cortometrajes elaborados por alumnos de 149 colegios inscritos a nivel nacional. Durante la jornada se entregaron reconocimientos en 20 categorías técnicas y narrativas.

El galardón a Mejor Cortometraje Nacional se otorgó a la obra “El Polín”, ejecutada por la agrupación Teen Filmakers perteneciente a la Unidad Educativa CEPE de la Abundancia, ubicada en Puerto Quito. Este grupo retiene el título por segundo año consecutivo. "Siempre nos preguntábamos qué nos hacía falta para ganar, hasta que finalmente lo logramos", declararon los voceros del equipo vencedor tras recibir la estatuilla.

Para este periodo, la organización incorporó la categoría Mejor Videoclip. Ramón Murillo, director y creador de la plataforma, justificó la medida por la necesidad de otorgar un formato audiovisual a las canciones inéditas producidas por las agrupaciones estudiantiles. El premio en este nuevo segmento fue otorgado a la Unidad Educativa Fiscal Santiago Fernández García de Cariamanga por la obra "Es mi secreto".

La convocatoria evidenció la descentralización de la producción audiovisual, recibiendo material de localidades como Naranjal, Saraguro, El Coca y Pedro Vicente Maldonado. Entre los proyectos destacados por participación comunitaria figuró "En un Solo Instante", de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre (Naranjal), que se adjudicó el premio Elección del Público tras registrar más de 54.000 interacciones en plataformas digitales.

Premiación de la edición 14 del FIC. CORTESÍA

