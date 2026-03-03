Madera ilegal en Taisha: decomiso militar destapa más operativos en Amazonía

El Ejército Ecuatoriano decomisó este 3 de marzo, un cargamento de madera ilegal en el sector del aeropuerto del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago. El operativo se ejecutó durante un control militar de ámbito interno. Según la información oficial, el material forestal era transportado sin los permisos de movilización. La madera quedó bajo custodia de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

El procedimiento se realizó como parte de acciones de control y vigilancia en la zona amazónica. Durante la inspección, el personal militar verificó la irregularidad en la documentación presentada para el traslado del recurso forestal. El decomiso se efectuó en el mismo punto del control. No se detalló el volumen exacto del cargamento retenido.

El material fue entregado a las autoridades encargadas para continuar con el proceso administrativo. El operativo se desarrolló en el área cercana al aeropuerto de Taisha. La intervención forma parte de controles permanentes en sectores estratégicos. La presencia militar respondió a tareas de seguridad interna en la provincia.

Decomiso de madera ilegal en Taisha: control militar en Morona Santiago

En la misma jornada, el Ejército ejecutó otra operación en el sector de Cascales, parroquia Jesús del Gran Poder, provincia de Sucumbíos. La intervención se realizó a orillas del río Aguarico. El objetivo fue intervenir una actividad de minería ilegal detectada en el área. El operativo incluyó reconocimientos ofensivos en la zona de responsabilidad.

Durante la acción militar se localizó y neutralizó infraestructura empleada para la extracción ilegal de minerales. Entre lo encontrado constan una draga artesanal y un motor para draga. También se identificó una clasificadora utilizada para separar material. El equipo estaba instalado en las riberas del afluente amazónico.

Además, los uniformados hallaron linternas, herramientas y malla de acero vinculadas a la actividad extractiva. Se decomisaron mangueras de succión de 2 y 3 pulgadas. En el sitio se encontró una canoa de aproximadamente siete metros de longitud. Todo el material fue neutralizado como parte del procedimiento.

Minería ilegal en Sucumbíos: Ejército interviene draga en río Aguarico

La operación en Cascales se ejecutó como parte de las acciones de control en la región amazónica. El despliegue incluyó patrullajes y verificaciones en puntos considerados sensibles. Las intervenciones buscan frenar actividades ilícitas relacionadas con recursos naturales. El río Aguarico ha sido señalado como zona de riesgo para minería no autorizada.

Ambos operativos se desarrollaron el mismo día en provincias amazónicas. Las acciones evidencian controles simultáneos sobre delitos ambientales. El decomiso de madera y la neutralización de infraestructura minera forman parte de estas intervenciones. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en los procedimientos.

