José de la Gasca, exministro de Daniel Noboa se postula a fiscal general del Estado

Exministro y exembajador ante la ONU participa otra vez en el concurso nacional

José de la Gasca anuncia su candidatura a la Fiscalía General del Estado tras su paso por el Ministerio de Gobierno.

José Javier de la Gasca López Domínguez, exministro de Gobierno del Ecuador, confirmó a través de sus redes sociales que postuló al concurso para dirigir la Fiscalía General del Estado, proceso en el que ya se registran más de 30 aspirantes. El abogado guayaquileño vuelve a intentar alcanzar el cargo tras haber participado en la selección de 2019.

Su postulación ocurre meses después de haber renunciado al Ministerio de Gobierno, función que desempeñó entre noviembre de 2024 y julio de 2025, durante el primer y segundo mandato del presidente Daniel Noboa. La renuncia fue presentada como irrevocable.

Al dejar el cargo, De la Gasca aseguró que buscaba asumir nuevos desafíos y “recuperar la vida que congeló al servir a los ecuatorianos”. Tras su salida, no descartó nuevamente una candidatura a la Fiscalía, escenario que hoy se concreta con su inscripción formal.

Trayectoria de José de la Gasca en el sector público

José de la Gasca nació en Guayaquil en 1981 y es abogado graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además de su carrera profesional, se ha desempeñado como catedrático y ha ocupado distintos cargos en el Estado.

Entre enero y mayo de 2020 fue secretario Anticorrupción de la Presidencia, nombrado por el entonces mandatario Lenín Moreno. La entidad fue disuelta el 22 de mayo de ese mismo año, lo que puso fin a su gestión.

En noviembre de 2023 fue designado por Daniel Noboa como embajador representante permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Su nombramiento se formalizó mediante decreto presidencial firmado el 26 de noviembre.

Experiencia en justicia y paso por la ONU

Durante su etapa en Naciones Unidas, Ecuador ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad, en medio de un contexto internacional marcado por crisis humanitarias y conflictos armados. Su representación diplomática se extendió hasta noviembre de 2024.

Previamente, entre 2012 y 2013, fue juez de Garantías Penales en la provincia del Guayas. Ese mismo año se desempeñó como consultor de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional en la elaboración del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En 2019 ya había participado en el concurso para la selección del Fiscal General del Estado, antecedente que marca su actual postulación como un segundo intento por alcanzar el máximo cargo del Ministerio Público.

Renuncia al Ministerio y nuevo intento en la Fiscalía

El 11 de noviembre de 2024 fue nombrado ministro de Gobierno por Daniel Noboa, en un contexto de reconfiguración política del Ejecutivo. Su gestión se extendió hasta el 29 de julio de 2025, cuando presentó su renuncia irrevocable.

En su carta pública explicó que deseaba asumir nuevos retos personales y profesionales. La frase “recuperar la vida que congeló al servir a los ecuatorianos” marcó el tono de su despedida del gabinete.

Con 59 postulados en el actual concurso para la Fiscalía General del Estado, el nombre de José de la Gasca vuelve al debate público, esta vez como uno de los aspirantes que buscan dirigir el organismo encargado de la acción penal en el país.

