Caso GRANASA: esto dice el informe pericial a la revisión contable de la empresa

El informe analizó los registros contables, la facturación y cobranza y la evidencia de las transacciones a distribuidores

El informe y sus conclusiones son claras. No existe evidencia en los registros contables de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, de que se usara su estructura para algún delito como defraudación tributaria o lavado de activos. La firma internacional Ernst & Young, dedicada a realizar investigaciones sobre irregularidades financieras, evaluación de riesgos y más, fue contratada para que realice una evaluación objetiva de las cuentas de GRANASA.

Te invitamos a leer: El sector societario está alerta por intervención a GRANASA

En su informe con fecha 2 de febrero del 2026 que contiene 64 páginas y 22 anexos revisó la contabilidad de GRANASA en los años 2023 y 2024 a fin de analizar la correspondencia entre la facturación y entrega de ejemplares versus la cobranza a clientes mayoristas del canal de circulación.

La firma internacional concluyó que no se identificaron variaciones significativas entre los datos analizados luego de comparar los montos totales realizados según los estados de cuentas bancarios y la información registrada en el libro de bancos de la empresa. De la misma manera, concluyó que hay correspondencia entrela facturación y cobros a 31 distribuidores.

Intervención a GRANASA desata alertas por presión a la prensa independiente Leer más

El informe también concluye que observó que, por la naturaleza de la empresa, existen pagos hechos por terceros mediante depósitos o transferencias a favor de GRANASA, "correspondientes a la cancelación de ejemplares solicitados por los distribuidores". Y que los miembros del departamento de Circulación manifestaron que el personal conoce estas operaciones y la identidad de los usuarios que realizan los pagos, "que en la mayoría de los casos mantienen relaciones familiares y personales con el distribuidor del que realizan los pagos".

Acusación sin fundamentos

Este informe se origina por una acusación sin fundamentos por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la UAFE que dio lugar a una investigación por supuesta defraudación tributaria y lavado de activos en contra de GRANASA. Con esta evaluación independiente y rigurosa eso se queda sin piso. Los documentos que soportan la acusación sin fundamentos fueron filtrados a un portal digital, una periodista y un canal de televisión. Hasta la fecha, GRANASA, como parte interesada y señalada, aún no puede acceder a esa información.

Haciéndose eco de estos señalamientos sin piso, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze, acusó públicamente a GRANASA, afirmación que hasta ahora no puede sostener. Esto derivó en una investigación de Fiscalía que se queda sin piso.

RELACIONADAS Así fue la cobertura internacional sobre la intervención a GRANASA

GRANASA, de esta manera, pone a disposición de sus lectores, expertos en la materia, académicos y ciudadanos en general la información de la evaluación de los registros contables realizada por una firma internacional e independiente para que saquen sus propias conclusiones.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!