Así fue la cobertura internacional sobre la intervención a GRANASA

Sitios web de cadenas como CNN, así como El País o ABC y agencias de prensa y portales informaron sobre el ataque a la prensa

EXPRESO y EXTRA continúan con su labor periodística pese a denuncias de presión por parte del Gobierno ecuatoriano.

La intervención de la Superintendencia de Compañías a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, trascendió las fronteras de Ecuador y fue recogida por medios internacionales como El País, CNN en Español, France 24, EFE e Infobae, así como por organizaciones como la SIP y Fundamedios. Las coberturas destacan advertencias sobre posibles afectaciones a la libertad de prensa, la democracia y la independencia empresarial, en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno y medios críticos.

El País describió como "un patrón de presión para silenciar", el caso de GRANASA. Y así detalló que tras una serie de reportajes sobre corrupción en el sistema de salud pública, el Servicio de Rentas Internas abrió una investigación contra la empresa.

Noboa contra todos: el cerco al disenso en Ecuador



La pregunta que sobrevuela Ecuador no es jurídica sino política: ¿se trata de un proceso aislado o de un hecho más en un engranaje de concentración de poder?https://t.co/h4sqlfUPfn via @elpais_america — Carolina Mella (@carolina_mella_) February 23, 2026

"El medio mantuvo su línea crítica, pero el 19 de febrero la Superintendencia de Compañías intervino Granasa a raíz de una denuncia de Inmobiliar —entidad adscrita a la Presidencia y dueña del 2,56% de sus acciones— y exigió información sobre sus suscriptores".

También EFE presentó una noticia, con toda la información al respecto, inclusive con el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Otros portales digitales tocaron el tema de GRANASA

Infobae, medio con base en Argentina, se concentró en las reacciones que ha generado la intervención en organizaciones como la SIP y Fundamedios, además de reseñar el acoso sufrido por GRANASA.

ABC, de España, citando a EFE, informó que "Los diarios ecuatorianos Expreso y Extra, dos de las cabeceras más importantes del país, no cambiarán su 'línea editorial independiente'".

CNN en Español informó sobre lo sucedido con EXPRESO y EXTRA y citó a Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien señaló: “La intervención de Granasa representa un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor a posibles represalias”.

Intervienen el diario Expreso de Ecuador por supuestas irregularidades. ONG ven posible acto de censura https://t.co/og0GbXc0Eu — CNN en Español (@CNNEE) February 20, 2026

Además, Iván Pérez Sarmenti, periodista de CNN, entrevistó a Eduardo Carmigniani, procurador judicial de GRANASA.

France 24, con información de AFP, compartió este titular: Un organismo de control de Ecuador interviene a diarios críticos del gobierno.

En el sitio web (https://www.greenwichtime.com/) del diario de Connecticut , Estados Unidos, se publicó una nota con este énfasis: "SIP expresa preocupación por intervención estatal a empresa editora de dos diarios en Ecuador".

Barron's, de Estados Unidos, publicado por Dow Jones & Company, indicó que "Granasa, casa editorial de ambos periódicos, denuncia una persecución por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para doblar su línea editorial".

Berliner Tageblatt, sitio web de noticias, tituló: "Un organismo de control de Ecuador interviene a diarios críticos del Gobierno".

La Superintendencia de Compañías de Ecuador interviene Gráficos Nacionales, editora de los diarios Expreso y Extra, dos de las cabeceras más importantes del país, que denuncian persecución del Gobierno de Daniel Noboa. https://t.co/DF7EsnmdKK — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 19, 2026

