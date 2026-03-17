Buscan a conductor que arrolló a un perro y huyó en Cumbayá

Se inició una investigación de oficio con base en la placa del vehículo y la cooperativa de transporte

Imagen referencial. El perrito estaba en la vía cuando fue arrollado por el conductor de un bus.

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que el conductor de un bus atropella a un perro en la Comuna de Lumbisí, en Cumbayá, y se retira del lugar, pese a los gritos de testigos.

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El trágico suceso ocurrió el 12 de marzo de 2026. En las imágenes se observa al animal en medio de la vía mientras un bus se aproxima. Lejos de detenerse, el conductor continúa su marcha y lo atropella.

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Tras el impacto, el vehículo se detiene brevemente; una persona se acerca al lugar y comienza a gritar, mientras otra sube al bus. Segundos después, el conductor retoma la marcha. En el video también se escucha el llanto de una mujer que presencia la escena.

No se presentó la denuncia

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) informó que conoció el caso durante el fin de semana, luego de la difusión del video en redes sociales. Aunque no se ha presentado una denuncia formal, la entidad inició una investigación de oficio con base en la placa del vehículo y la cooperativa a la que pertenece, con el fin de identificar al responsable y determinar las sanciones correspondientes.

Según la normativa vigente, este tipo de hechos podría derivar en sanciones económicas. Las multas pueden alcanzar hasta un salario básico unificado (SBU) por no brindar atención veterinaria oportuna, y hasta 10 SBU en casos donde se cause la muerte o sufrimiento a un animal de compañía.

La responsabilidad de los tutores

Las autoridades también recordaron que los tutores de mascotas tienen responsabilidad sobre su cuidado y supervisión en el espacio público, por lo que insistieron en la importancia de evitar que los animales deambulen sin control en la vía.

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El caso se encuentra en etapa de investigación, mientras se busca identificar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias de este hecho.

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