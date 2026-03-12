Guayaquil registra cerca de seis denuncias diarias por maltrato animal

Entre enero y febrero de 2026 se registraron 381 reportes por presunto maltrato animal en Guayaquil

Entre enero y febrero de 2026, el Municipio de Guayaquil recibió 2.357 requerimientos ciudadanos relacionados con problemáticas que afectan a la fauna urbana. De ese total, 381 reportes corresponden a presuntos casos de maltrato animal.

Según la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales de la entidad, estas denuncias representan en promedio alrededor de seis reportes diarios durante los dos primeros meses del año.

Las alertas ciudadanas incluyen situaciones de agresiones contra animales, negligencia, hacinamiento, encadenamiento permanente y otras conductas que vulneran su bienestar.

Reportes ciudadanos sobre maltrato animal

De acuerdo con la entidad municipal, los 381 reportes por presunto maltrato animal reflejan una creciente preocupación de la ciudadanía frente a situaciones que afectan a perros, gatos y otros animales en la ciudad.

Las denuncias se realizan a través de los canales habilitados por el Municipio y permiten activar procesos de verificación e intervención por parte de las autoridades.

La institución señaló que estas conductas contravienen la ordenanza que regula la protección, tenencia y control de la fauna urbana en el cantón Guayaquil, normativa que establece responsabilidades para los dueños de mascotas.

Problemas que afectan a la fauna urbana

En total, el Municipio reportó 2.357 requerimientos ciudadanos relacionados con fauna urbana durante enero y febrero de 2026. Estos incluyen casos de rescate, abandono, control animal y denuncias por maltrato.

Para las autoridades, la participación ciudadana resulta clave para identificar situaciones de riesgo y garantizar la protección de los animales en la ciudad.

