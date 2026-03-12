Ataque armado en Playas deja seis muertos y dos heridos este 12 de marzo

Referencial. Una foto de la playa de General Villamil de archivo.

La tarde de este jueves 12 de marzo de 2026, un ataque armado en General Villamil Playas dejó seis personas fallecidas y dos heridas, según información preliminar de la Policía Nacional.

El hecho violento se registró en las inmediaciones del malecón del cantón Playas, en la provincia del Guayas, un sector turístico que en los últimos meses ha experimentado un incremento sostenido de muertes violentas.

Tras el ataque, al sitio acudieron varias unidades de la Policía Nacional, entre ellas personal del servicio preventivo, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y equipos de Criminalística, quienes iniciaron las primeras diligencias y el levantamiento de indicios para esclarecer lo ocurrido.

Dos heridos fueron trasladados a casas de salud

Durante el atentado, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas en ambulancias a casas de salud cercanas, donde permanecen bajo atención médica.

Las autoridades no han revelado, hasta el momento, la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Playas registra aumento de muertes violentas

Datos preliminares indican que desde enero hasta la fecha se han registrado alrededor de 60 muertes violentas en el cantón General Villamil Playas. Sin embargo, en los registros oficiales de la Policía constan aproximadamente 15 casos, lo que evidencia un posible subregistro de crímenes.

Este cantón costero enfrenta una creciente preocupación por la seguridad, debido a la presencia de grupos de delincuencia organizada que operan en la zona.

Grupos criminales operan en el cantón

De acuerdo con información de las autoridades, en General Villamil Playas tienen presencia organizaciones delictivas como Los Choneros y Los Águilas, entre otras estructuras criminales.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque armado y localizar a los responsables de este hecho violento que vuelve a sacudir a este cantón turístico del Guayas.

