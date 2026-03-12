Un hombre abatido tras atacar una sinagoga en Michigan con un vehículo

El FBI mantiene alerta terrorista en EE. UU. tras el ataque a un centro comunitario judío en las cercanías de Detroit

Agentes de la policía de Michigan desplegaron un operativo tras el ataque contra una sinagoga, que terminó con el abatimiento del agresor.

Un hombre armado fue neutralizado por la Policía este jueves 12 de marzo, tras un violento incidente en West Bloomfield, cerca de Detroit, Estados Unidos. El sujeto impactó su vehículo contra la entrada del Temple Israel y, posteriormente, inició un intercambio de disparos con los agentes de seguridad. Según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, el sospechoso fue abatido en el interior del automóvil.

RELACIONADAS Mujer acusada de atacar la casa de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Atentado fallido en Nueva York es investigado como "Terrorismo relacionado con el EI" Leer más

Heridos y protocolos de seguridad

El ataque dejó como saldo un agente de seguridad herido, quien fue atropellado durante la embestida inicial. Las autoridades informaron que se espera su pronta recuperación. Tras el tiroteo, unidades especializadas inspeccionaron el perímetro y el vehículo para descartar la presencia de artefactos explosivos, mientras se procedía a la evacuación controlada del recinto.

Evacuación en centro comunitario

El Temple Israel es reconocido como la congregación reformista más grande de Estados Unidos y funciona como un eje educativo y comunitario para la población judía de la zona. Durante el suceso, cerca de una docena de padres de familia acudieron al lugar para retirar a sus hijos de un centro de aprendizaje infantil que opera en el edificio, una vez que la Policía garantizó la seguridad en los exteriores.

Contexto de alerta terrorista

Hasta el momento, las investigaciones no han establecido un vínculo directo entre este ataque y el conflicto bélico con Irán, iniciado el pasado 28 de febrero. No obstante, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia se mantiene vigilante tras haber elevado recientemente los niveles de alerta terrorista en territorio estadounidense ante posibles represalias derivadas de la ofensiva internacional.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!