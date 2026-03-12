Expreso
  Guayaquil

terminal terrestre
Guayaquil ajusta horarios de terminales por toque de queda en Guayas.EXPRESO

Toque de queda en Guayaquil: cambian horarios en las terminales terrestres

Las terminales costa y Pascuales atenderán de 06:00 a 21:00 y las cooperativas deberán ajustar sus salidas 

El toque de queda en la provincia del Guayas provocará cambios en la movilidad y en el funcionamiento de las terminales terrestres de Guayaquil. La Fundación Terminal Terrestre informó este jueves 12 de marzo que las operaciones se ajustarán para cumplir con las disposiciones del Gobierno Nacional dentro del estado de excepción.

La medida establece una restricción de movilidad entre las 23:00 y las 05:00, desde el 15 hasta el 30 de marzo, por lo que las frecuencias del transporte interprovincial deberán reorganizarse para evitar salidas durante ese horario.

Toque de queda: Nuevos horarios en las terminales terrestres

La administración informó que las terminales terrestres costa y Pascuales atenderán al público desde las 06:00 hasta las 21:00 durante el periodo en que esté vigente la medida.

En el caso de la Terminal Terrestre de Guayaquil, que normalmente opera las 24 horas, la infraestructura se mantendrá abierta. Sin embargo, las cooperativas de transporte interprovincial deberán ajustar sus frecuencias para cumplir con la restricción de movilidad.

La Fundación Terminal Terrestre indicó que se "coordina con las autoridades de seguridad para mantener controles permanentes dentro de las instalaciones" y orientar a los pasajeros sobre los horarios de salida y llegada de las rutas.

Se recuerda a la ciudadanía que estas disposiciones responden a medidas temporales de seguridad y buscan garantizar la movilidad ordenada

Terminal Terrestre de Guayaquil

Además, la administración recomendó a los ciudadanos planificar con anticipación sus viajes, verificar las frecuencias directamente con las cooperativas y llegar con tiempo a la terminal para evitar contratiempos.

Para información adicional, los usuarios pueden comunicarse a la línea 0963747434 o consultar las redes sociales oficiales de la institución en @terminalesgye.

