Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026

Referencial. Los precios de la gasolina en Ecuador cambian este 12 de marzo.

A partir de este 12 de marzo de 2026, los precios de los combustibles vuelven a modificarse y estarán en vigencia hasta el próximo 11 de abril de 2026.

Por la volatilidad del conflicto en Medio Oriente, el barril de WTI podría llegar a costar cerca de los $100 lo que provocaría el alza de precios en los combustibles.

¿Cuál es el precio de los combustibles?

Las gasolinas Extra y Ecopaís, pasaron de costar $2,76 por galón a $2,89 lo que representa un aumento de 0.13 centavos. Este incremento es el máximo permitido, debido a que Ecuador utiliza un sistema de bandas de precios para gasolinas, que limita cuánto puede aumentar cada mes (hasta un 5 %) y es implementado en el país desde julio de 2024.

Por su parte la Súper, pasó de costar $3,19 a $3,41 es decir que representa un aumento de 22 centavos frente al valor que tuvo desde el pasado 12 de febrero. Mientras el diésel costará $2,82.

El objetivo del sistema de bandas es reducir el gasto estatal en subsidios a los combustibles, permitiendo que los precios varíen cada mes en función del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

