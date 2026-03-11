Aduana detecta mercancía irregular en Tulcán, Loja, Huaquillas y Latacunga

Las autoridades aseguran que los operativos buscan proteger la economía nacional

Senae muestra la mercadería aprehendida por no tener todos los documentos legales.

Los controles contra el contrabando se intensifican en distintos puntos del país. En operativos realizados en Tulcán, Loja, Huaquillas y Latacunga, las autoridades detectaron mercancías que presuntamente se comercializaban de forma irregular.

Según informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en Tulcán se encontraron 189 teléfonos celulares sin la documentación que respalde su ingreso legal al país. En Loja, en cambio, se hallaron carteras, televisores, repuestos para vehículos y medicinas.

En Huaquillas, uno de los principales pasos fronterizos con Perú, los controles permitieron aprehender cigarrillos, conectores para celulares, cervezas y productos naturales. Mientras que en Latacunga se detectó un lote de zapatos deportivos que también presentaba irregularidades.

Las autoridades señalaron que los operativos forman parte de controles permanentes destinados a evitar perjuicios al Estado, proteger la economía nacional y respaldar a los negocios que operan dentro de la legalidad.

Aranceles y presión sobre el contrabando

En medio de estos controles, persisten factores que pueden incentivar el comercio irregular. Ecuador y Colombia mantienen la aplicación de una sobretasa del 50 % a ciertos productos que se comercializan entre ambos mercados.

La situación se complica aún más porque algunas mercancías, como el arroz, no pueden ingresar a territorio colombiano por vía terrestre, sino únicamente por barco. Estas restricciones logísticas y arancelarias, según analistas del sector comercial, pueden terminar alimentando rutas informales de comercio en las zonas fronterizas.

