Alcalde de Durán aparece y da una explicación de la falta de agua potable en Durán

El malestar por la falta de agua potable se ha convertido en una de las principales quejas de los habitantes de Durán. En distintos sectores del cantón, ciudadanos denuncian cortes totales, cortes prolongados del servicio y dificultades para abastecerse, una situación que se repite desde hace meses y que ha incrementado el descontento contra el Municipio de Durán.

A esta crisis se suma otro factor que alimenta la indignación de la población por la ausencia pública del alcalde Luis Chonillo. En ese contexto, Chonillo difundió recientemente un video en el que intenta explicar las causas técnicas detrás de las recurrentes fallas en el sistema de abastecimiento de agua potable.

La explicación de Luis Chonillo ante la falta de agua potable en Durán

Según su versión, el origen de los problemas estaría en decisiones tomadas durante la construcción de la infraestructura, donde asegura, no se habrían considerado adecuadamente las condiciones del suelo de la ciudad, caracterizado por altos niveles de humedad y salinidad.

Municipio de Durán: "Solucionar las inundaciones podría costar $400 millones" Leer más

De acuerdo con la explicación difundida por el alcalde, estas características habrían provocado el deterioro progresivo de tuberías que, en teoría, estaban diseñadas para funcionar durante varias décadas.

En la publicación se señala que el material de las tuberías se ha ido debilitando con el paso del tiempo debido a la corrosión generada por el contacto constante con suelos con presencia de agua, sales y minerales.

El mensaje incluye incluso una animación en la que una tubería “explica” el problema. En el video se indica que el acueducto principal, de aproximadamente 800 milímetros de diámetro y con menos de diez años de instalado, se encuentra ubicado junto a un canal en un terreno con condiciones altamente corrosivas. Bajo ese escenario, el sistema debía contar con una capa especial de protección para aislar el material del suelo.

Sin embargo, según la explicación presentada, esa protección nunca habría sido colocada durante la instalación, lo que habría permitido que el terreno afecte progresivamente el hierro dúctil del acueducto hasta provocar filtraciones cada vez más frecuentes.

Mientras el municipio intenta justificar las fallas técnicas del sistema, en las calles de Durán el reclamo ciudadano persiste ya que el acceso irregular al agua potable continúa afectando la vida diaria de miles de familias que exigen soluciones concretas

Durante años, la infraestructura de agua potable se instaló sin considerar las condiciones del suelo de nuestra ciudad. La humedad, la salinidad y la falta de protección adecuada terminaron deteriorando tuberías que debían durar décadas.



Hoy queremos explicar con claridad por… pic.twitter.com/HHRaHXRqCt — Luis Chonillo (@CHONILLOec) March 11, 2026

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!