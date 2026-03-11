Precios de gasolinas y diésel en Ecuador: ¿Por qué no pueden subir más allá del 5 %?

La fijación de la extra, ecopaís y diésel se realiza en función del sistema de bandas, para evitar alzas o bajas bruscas

El precio de las gasolinas y diésel se actualiza el 11 de cada mes en Ecuador (foto referencial).

El conflicto en Irán tiene un efecto en los diferentes países por la dependencia del crudo para la producción de combustibles, principalmente. El bloqueo del estrecho de Ormuz -una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y los ataques a infraestructura energética han presionado al alza los precios internacionales.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el crudo ecuatoriano, cerró en $ 83,45 este 10 de marzo de 2026. Sin embargo, al inicio de esta semana superó los $ 100 el barril.

Para Ecuador, el encarecimiento del petróleo genera efectos opuestos. Por un lado, incrementa los ingresos por exportaciones de crudo; por otro, eleva el costo de los combustibles y derivados que el país debe importar, precisa Fernando Santos, exministro de Energía y Minas.

Más ingresos por crudo, pero con límites

En el caso de las exportaciones. el aumento ya se refleja en el precio del petróleo ecuatoriano. Petroecuador reportó que el barril se vendió el 6 de marzo en $74,15, el valor más alto desde julio de 2024, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Este monto, además, supera el precio de referencia incluido en el Presupuesto General del Estado para 2026 ($53,50).

El alza del petróleo podría generar mayores ingresos fiscales, si se mantiene el conflicto, aunque ese beneficio tiene límites, porque Ecuador recibe un castigo por la calidad del hidrocarburo. Santos estima que, si el crudo ecuatoriano se mantiene alrededor de $70 en promedio durante el año, las exportaciones podrían generar cerca de $8.400 millones, considerando ventas cercanas a 120 millones de barriles.

Sin embargo, el incremento de ingresos no responde a una mayor producción, sino al encarecimiento del precio internacional. La extracción petrolera del país está contraída, se ubica en 459.343,18 barriles diarios, de acuerdo con el reporte del 10 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Pese a este escenario, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, sostuvo el 9 de marzo de 2026 que el incremento del precio del petróleo beneficia al país "al 100 %".

Según anticipó, el 13 de marzo está previsto un concurso para vender alrededor de 1,44 millones de barriles mensuales de crudo -equivalentes a unos 48.000 barriles diarios.

El impacto del precio del crudo WTI en los derivados

Además, el aumento del crudo también encarece los derivados que Ecuador importa para abastecer el mercado interno. Estos productos pueden llegar a costar alrededor de $105 por barril, porque cuestan más que su materia prima (el petróleo).

A esto se suma un factor adicional, la caída de la capacidad de refinación nacional tras el incendio en la Refinería Esmeraldas, que obligó a declarar en emergencia a este complejo por hasta 60 días. Este panorama obliga a importar más combustibles, a precios altos.

En Ecuador más del 80 % del diésel consumido en el país proviene del exterior y cerca del 73 % de las gasolinas también se importaban, señala el analista petrolero Oswaldo Erazo.

El sistema de bandas pone un límite al aumento

A pesar del fuerte incremento del petróleo en los mercados internacionales, el precio de las gasolinas y del diésel en Ecuador no puede subir en la misma proporción.

Si bien entre el 27 de febrero (antes del conflicto en Irán) y el 10 de marzo el WTI pasó de $66,96 a $83,45, un aumento de 24,6 %, el sistema de bandas vigente en Ecuador limita los ajustes mensuales.

Este mecanismo establece que los precios de la gasolina extra, ecopaís y del diésel prémium pueden subir como máximo un 5 % cada mes o bajar hasta un 10 % cuando los costos internacionales disminuyen. Esta medida apunta a proteger el bolsillo de los consumidores en caso de aumentos altos del crudo, como los que se evidencian en las últimas semanas.

La gasolina súper no está incluida en este esquema, ya que su precio se fija directamente con base en las condiciones del mercado internacional.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se vende en $2,76, mientras que el diésel prémium cuesta $2,70. En el caso de la gasolina súper, el precio es de $3,19 por galón.

Estos valores se mantendrán hasta el 11 de marzo de 2026, fecha en la que está prevista la actualización mensual bajo el sistema de bandas.

