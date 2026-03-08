Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

El precio de la gasolina extra, ecopaís, súper y diésel prémium se debe actualizar este 11 de marzo de 2026 en Ecuador

Los precios de los combustibles en Ecuador se actualizan el 11 de cada mes.

El precio de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel prémium podría registrar desde el 12 de marzo de 2026 un aumento de hasta el 5 %, que es el porcentaje máximo que establece el sistema de bandas aplicado en Ecuador desde junio de 2024.

Este mecanismo establece que los precios pueden subir hasta un máximo de 5 % mensual o bajar hasta 10 % cuando los costos internacionales del crudo y de los derivados cambian.

De esta manera, las variaciones del mercado internacional no se trasladan completamente al consumidor. Sin embargo, cuando los precios externos son elevados, el Estado podría volver a asumir una parte del costo mediante subsidios.

Entre otros objetivos, este mecanismo -implementado inicialmente por el gobierno del expresidente Lenín Moreno- busca proteger el bolsillo de los consumidores frente a aumentos pronunciados del precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), que es la materia prima de la que se obtienen los derivados.

El alza del petróleo presiona los costos de los combustibles

El precio del WTI, que sirve también de referencia para el petróleo de Ecuador, cerró el 6 de marzo de 2026 en $90,9. Se trata del monto más alto desde septiembre de 2023 y responde al conflicto en Irán, que afecta al tránsito de esta materia prima por el estrecho de Ormuz y a los ataques a instalaciones petroleras en Medio Oriente, explica el analista petrolero Oswaldo Erazo.

Erazo precisa que solo entre el 27 de febrero y el 6 de marzo el precio del barril del WTI pasó de $66,96 a $90,9, lo que implica un incremento de aproximadamente 35,7 % en ese periodo.

“Según el esquema de fijación de precios de gasolinas y diésel de Ecuador, se toman en cuenta los últimos 20 registros del costo del WTI y de los derivados a escala internacional”, explica.

Ante este aumento, si se consideran parámetros técnicos y se apunta a mantener una reducción en la asignación de subsidios, se prevé un alza en el precio del galón de la extra, ecopaís y diésel. “Es evidente que subirá el precio, pero el monto no superará el 5 %, que establece el sistema de bandas”, enfatiza Erazo.

Esquema de fijación de precios de los combustibles en Ecuador

Aunque si se realizan modificaciones en el reglamento de fijación de precios de los combustibles -como ocurrió en diciembre de 2025- puede haber ajustes en el porcentaje de aumento referido.

Entre otros para fijar el precio de los combustibles se toma en cuenta:

Los últimos 20 registros del costo del WTI y de los derivados a escala internacional

Un margen para la abastecedora

Costos de capital para importar combustibles y otros

Problemas internos de Ecuador presionan las importaciones de combustibles

Además del impacto del alza del petróleo, en Ecuador la situación se agrava por la fuerte dependencia del país de los combustibles importados.

En el caso del diésel, más del 80 % de la demanda interna se cubre con importaciones, mientras que en las gasolinas la dependencia ronda el 73 %.

A esto se suman afectaciones en la infraestructura petrolera nacional. La Refinería Esmeraldas y la Terminal Marítima de Esmeraldas fueron declaradas en emergencia, debido a un incendio y problemas operativos, respectivamente, lo que podría obligar a Petroecuador a aumentar las compras externas de derivados.

En este contexto, Erazo considera que el país deberá importar mayores volúmenes de combustibles para garantizar el abastecimiento interno, lo que implicará adquirir derivados a precios más altos en el mercado internacional debido al aumento del precio del WTI.

El precio de la súper puede registrar un alza mayor

La gasolina súper, en cambio, no forma parte de este sistema de bandas, por lo que su precio responde directamente a las variaciones del mercado internacional. En este sentido, se prevé que el alza sea mayor.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,76, mientras que el diésel prémium se ubica en $2,70. Por su parte, el precio de la súper es de $3,19 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de marzo de 2026.

