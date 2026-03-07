Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

Los dirigentes indígenas se trasladaban a Quito para la posesión de Leonidas Iza como presidente de la Ecuarunari

Leonidas Iza denunció que el Gobierno retuvo los buses en los que viajaban dirigentes y comuneros indígenas a la ceremonia de posesión en Quito.

El presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, denunció este 7 de marzo de 2026 que policías y militares detuvieron los buses en los que viajaban varias personas desde la Sierra hacia Quito para participar en la ceremonia de posesión como el nuevo Consejo de Gobierno de la organización indígena.

"Denuncio públicamente que la fuerza pública al mando de Daniel Noboa impide el acceso a la capital a las delegaciones de la Sierra Centro y Sur", escribió Iza en su cuenta de X (antes Twitter), con un video en donde se observa a miembros del Ejército y de la Policía Nacional que retienen a un bus a un costado de la avenida Panamericana, a la altura del sector El Chasqui, en Cotopaxi.

Iza dijo que las acciones por parte del régimen "demuestran el miedo que el gobierno ecuatoriano tiene a las organizaciones que somos críticas con sus políticas entreguistas y serviles al imperio".

Distintos representantes de las comunidades de la Sierra Centro y Sur se acercaron a los uniformados, pero no lograron reanudar el tránsito de los buses, los cuales tenían previsto llegar a la parroquia de Calderón, en el norte de Quito, en donde está prevista la ceremonia. Las unidades quedaron detenidas y se formó congestión en la zona.

¿Iza llegó al evento?

A diferencia de otros dirigentes indígenas, Iza sí logró llegar a Calderón. En el lugar, el representante asumirá la máxima representación de la Ecuarunari y se estima que emitirá un discurso luego de un acto ceremonial.

La convocatoria para el cambio de mando de este sábado tenía previsto resaltar la lucha histórica de las mujeres indígenas por la justicia, la equidad y la participación plena. Esto a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, que se desarrollará el domingo 8 de marzo, informó la Ecuarunari.

Denuncio públicamente que la fuerza publica al mando de Daniel Noboa impide el acceso a la capital a las delegaciones de la Sierra Centro y Sur que acuden al acto de posesión del nuevo Consejo de Gobierno de Ecuarunari a quien presido.



Iza y los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno de la Ecuarunari se mantendrán a cargo de la organización indígena durante tres años, luego de haber sido designados para en el período 2026- 2029.

La Fuerza Pública no ha precisado los motivos por los que retuvo a las unidades. En ocasiones anteriores, los agentes de la Policía Nacional han impedido el paso de los indígenas a Quito, pero lo han hecho durante las movilizaciones.

