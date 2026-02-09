Leonidas Iza impulsará proceso de revocatoria de mandato a Daniel Noboa

Iza planea iniciar su propio proceso pero coordinará con Fenocin para que no sean iniciativas dispersas

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), organización que agrupa a los pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra, impulsará un proceso de revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa. Así lo anunció Leonidas Iza, actual presidente de la organización y excandidato presidencial por Pachakutik en 2025.

Este lunes 9 de febrero, el dirigente indígena aseguró, en una entrevista concedida al espacio A Primera Hora, que existe una decisión del Congreso de la Ecuarunari para iniciar este proceso en coordinación con otros sectores sociales del país. Entre ellos se encuentra la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), cuyo nuevo presidente, Guido Perugachi, anunció el pasado 30 de enero de 2026 una iniciativa en el mismo sentido. Iza destacó que el objetivo de esta articulación es evitar que se trate de esfuerzos aislados.

En ese contexto, Iza enfatizó que “la mayoría de los ecuatorianos confiaron en el Presidente de la República, pero así como confiaron, en este momento existe una reacción negativa frente a lo que está haciendo el Gobierno Nacional”. Por ello, señaló que, junto con otras organizaciones sociales, se sumarán al proceso de revocatoria.

Asimismo, el dirigente indígena ratificó que la revocatoria no responde a una decisión personal. "Es una decisión del congreso y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer luego de la posesión es mirar la parte estratégica y lo que corresponda en nuestros territorios", aseguró.

Ecuanari se une al proceso de revocatoria propuesta por Fenocin

Guido Perugachi asumió el viernes 30 de enero de 2026 como nuevo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin). Durante su posesión, manifestó que “la asamblea de la Fenocin y las organizaciones lo han dicho con claridad: vamos por una revocatoria de mandato”.

Al igual que Leonidas Iza, Perugachi destacó que el proceso se llevará adelante en coordinación con todas las organizaciones nacionales, a través de asambleas provinciales y visitas a distintas agrupaciones y colectivos fraternos.

El dirigente argumentó que impulsará el proceso de revocatoria debido a que el presidente Daniel Noboa "no ha cumplido con la propuesta del Plan Nacional" que presentó cuando fue candidato a la Presidencia de la República.

Además, afirmó que el Gobierno ha priorizado el pago de más de $12 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras ha descuidado áreas fundamentales como la salud, la seguridad y la educación, además de haber “varios motivos para la revocatoria”.

