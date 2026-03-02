Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

Ecuador enfrenta su mayor crisis comercial con Colombia y pone en riesgo $ 346,5 millones en exportaciones ecuatorianas. Para los sectores más afectados, la pregunta ya no es solo si habrá pérdidas, sino cuánto tiempo tomará reemplazar ese mercado para reedirigir sus exportaciones, dónde puede encontrar las materias primas y suministros que importa y, en caso de ser una oportunidad para potenciar la industria nacional, cómo lograrlo.

El ministro de Producción, Luis Jaramillo, en su cuenta de X aseguró ayer que la tasa de seguridad del 50% traerá beneficios netos: más producción nacional, empleo e inversión, con un impacto positivo estimado de +0,6% en el PIB. Descarta alzas estructurales de precios y sostiene que la responsabilidad de resolver el conflicto recae en Colombia. Sin embargo, varios sectores consultados no son tan optimistas.

Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación de Industriales de la Madera del Ecuador (AIMA), explica que Colombia es el principal destino de los tableros aglomerados ecuatorianos, seguido de Perú, con una diversificación creciente hacia Centroamérica y Estados Unidos. Sin embargo, el sector importa desde Colombia los productos químicos necesarios para la fabricación de adhesivos, insumos fundamentales para los tableros de balsa. El encarecimiento de estos insumos por el arancel ha obligado a buscar proveedores alternativos, ya que en Ecuador no existe industria petroquímica que permita producirlos en el corto o mediano plazo, lo que vuelve vulnerable al sector. Riofrío advierte que, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones, los cambios de mercado no son inmediatos. “Entrar en un mercado toma años. No es algo fácil”, señaló.

El precio de los productos colombianos son competitivos sin el arancel

Por su parte, la industria de alimentos y bebidas opera en doble exposición: exporta productos terminados a Colombia y depende de ese país para insumos como el azúcar. Christian Wahli, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), menciona que sustituir el azúcar colombiana por la nacional es imposible, porque el precio del producto colombiano es muy competitivo. En el caso de que no se pueda comprar al vecino país, entonces buscarían opciones en Centroamérica.

Conflicto El conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia inició el 21 de enero de 2026 y cumple 39 días. No hay acuerdo a la vista.

Encontrar un nuevo mercado de exportación, advierte, implica identificar el país, verificar normas sanitarias, conseguir un distribuidor y recién entonces comenzar a exportar. “Estamos hablando de meses de trabajo”, precisó Wahli, mientras afirma que es más fácil reemplazar un proveedor que abrir un mercado de destino: para el azúcar hay alternativas, pero para los productos que Ecuador vendía allá, el reemplazo es sumamente difícil.

Freddy Cevallos, presidente de la Cámara Ecuatoriano Colombiana, advierte que una relación comercial consolidada no se replica o sustituye de un día para otro, porque implica especificaciones técnicas, plazos de crédito pactados, inversión y acuerdos individuales que se forjan durante años. En algunos sectores, como los textiles, plásticos, repuestos, farmacéuticos, los empresarios simplemente no tienen opción inmediata y deberán mantener el vínculo con Colombia mientras buscan alternativas, incluso si los posibles nuevos mercados están dentro de la Comunidad Andina (CAN).

Desde el sector cosmético han preferido mantener el anonimato, pero reconocen que sustituir al mercado colombiano no será una tarea sencilla. La industria de cuidado personal forma parte de los sectores alcanzados por el conflicto arancelario entre ambos países, lo que ha generado preocupación por el encarecimiento de productos y el impacto en la cadena de suministro.

Aunque el sector en Ecuador ha mostrado crecimiento en los últimos años y avanza en su proceso de consolidación, las empresas admiten que en el corto plazo no están preparadas para reemplazar completamente el intercambio con Colombia ni para compensar de inmediato una mayor restricción comercial.

Óscar Mantilla, director de Extractoras de Palma, sostiene que reemplazar a Colombia como mercado es un desafío complejo y económicamente perjudicial. Ese país absorbe aproximadamente el 40% de las exportaciones de palma de aceite ecuatoriana y, aunque hoy se buscan destinos alternativos como India o Camerún, eso implica asumir mayores costos logísticos por la distancia y perder la ventaja de cero aranceles que ofrece la CAN. A su criterio, ese escenario terminará afectando los ingresos de toda la cadena productiva.

En cambio, como proveedor, la situación con Colombia no genera impacto en los costos. El cultivo de palma en Ecuador no depende de insumos, materias primas ni agroquímicos colombianos, ya que estos se importan habitualmente desde otras regiones como Europa o Centroamérica.

Según Carlos Chávez, representante del gremio palmicultor, el sector perdió competitividad desde el primer día que se impusieron las tasas. Según explica, al ser la palma un commodity su transacción está relacionada con quién ofrece el mejor precio. Con el arancel del 30% ya había dejado de ser un destino viable. “Si ahora nos ponen al 100% nos da igual, porque ya no somos una opción”, afirmó.

Este Diario consultó a otros sectores productivos, pero han preferido no pronunciarse hasta conocer si la medida se mantendrá y cuál será su impacto real en la producción y en su capacidad para sostenerla. El único sector que aseguró de forma clara que no prevé una afectación en el empleo fue el palmicultor.

