El banano de Ecuador arranca 2026 con alza en sus exportaciones

Las exportaciones de banano ecuatoriano arrancaron 2026 con cifras positivas. En enero, el país envió al mundo 36,59 millones de cajas, lo que representa un crecimiento del 9,66 % frente a las 33,37 millones comercializadas en el mismo mes de 2025, según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).

La Unión Europea se mantuvo como el principal destino de la fruta ecuatoriana, con una participación del 34,36 % del total exportado. Le siguieron Rusia, con el 22,05 %; Estados Unidos, con el 14,71 %; Medio Oriente, con el 11,37 %; y Asia Oriental, con el 5,28 %.

Los enfundes realizados entre las semanas 41 y 45 de 2025, junto con las cosechas correspondientes a las semanas 1 a 5 de 2026, evidenciaron un crecimiento del 1,39 % en comparación con el año anterior. El desarrollo fisiológico de las plantaciones fue normal y el rendimiento del racimo (ratio) resultó superior al de 2025.

En varias semanas se efectuó el corte de racimos correspondientes a distintos ciclos, especialmente durante enero. A esto se sumaron hectáreas resembradas y nuevas áreas que ya entraron en producción, incrementando la disponibilidad de banano exportable.

Menor oferta de competidores

Desde el primer trimestre de 2025, la producción de banano en países de Centroamérica, como Costa Rica, Guatemala y Honduras, se redujo por factores climáticos, afectando sus exportaciones. En este contexto, varias transnacionales incrementaron la demanda de banano ecuatoriano desde enero hasta diciembre de 2025 y durante enero de 2026, principalmente para abastecer los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos.

En enero de 2026, los envíos hacia la Unión Europea crecieron 15,57 %, con aumentos en países como España, Italia, Países Bajos, Grecia, Finlandia, Suecia, Chipre, Lituania y Malta.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones aumentaron 15,32 % en comparación con enero de 2025. Este desempeño también estuvo influenciado por la eliminación, en noviembre de 2025, de las sobretasas arancelarias del 15 %.

En enero de 2026, las exportaciones hacia China crecieron 22,79 %. En ese mercado se reportaron reducciones de producción en países como Filipinas, Camboya y Vietnam, así como en el propio territorio chino, debido a factores climáticos y fitosanitarios.

Por su parte, Turquía registró un crecimiento del 55 % en comparación con enero de 2025.

Con estos resultados, el banano ecuatoriano inicia 2026 con un impulso marcado por mayor producción interna y menor oferta de competidores, consolidando su posicionamiento en los principales mercados internacionales.

