Estados Unidos destruye el cuartel general de la Guardia Revolucionaria en Irán

El Pentágono confirmó la aniquilación del mando militar islámico mientras Donald Trump anticipa que la ofensiva durará un mes

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este 1 de marzo de 2026 la destrucción total del cuartel general de los Guardianes de la Revolución Islámica en Irán. El ataque de precisión marca una escalada definitiva en el segundo día de la operación militar conjunta diseñada para desmantelar la cúpula del régimen asiático.

El ministro de Defensa iraní también habría caído en los ataques, según Israel. EFE

La aniquilación de esta infraestructura crítica ocurre tras la confirmación oficial de las primeras bajas en las filas norteamericanas. El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) reportó la muerte de tres militares estadounidenses, cuyas identidades y ubicación exacta del deceso se mantienen bajo reserva. Frente a estas pérdidas, la Casa Blanca prometió vengar a los soldados caídos.

El pronóstico de Washington: cuatro semanas de guerra

La magnitud de la operación 'Furia Épica' trasciende el ataque inicial. En una entrevista con el diario británico Daily Mail, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que el Pentágono proyecta que los intensos bombardeos se extenderán por aproximadamente cuatro semanas.

A pesar de la prolongación de las hostilidades, el mandatario republicano no cerró la puerta a la diplomacia y señaló que "hablará" con el nuevo liderazgo iraní para buscar una salida. Esta apertura ocurre en un contexto de acefalía castrense en Teherán, donde los misiles occidentales ya han eliminado al líder supremo Alí Jameneí, al jefe de los Guardianes de la Revolución, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor.

En respuesta al descabezamiento de su cúpula, Irán ejecutó ataques balísticos "a gran escala" contra sus vecinos del Golfo que albergan bases militares estadounidenses y contra territorio israelí. Periodistas y agencias internacionales reportaron explosiones en Dubái, Doha, Riad, Manama y, por primera vez, en Omán, nación que fungía como mediadora en las negociaciones nucleares.

