Aquiles Álvarez: convocan concentración en Guayaquil este 2 de marzo

Cuentas afines al alcalde de Guayaquil llaman a plantón; la Contraloría ya dispuso controles en una marcha anterior

Cuentas afines al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, convocan a una concentración “por la libertad” este lunes 2 de marzo a las 09:00 en la Plaza de la Administración.

Una nueva concentración en respaldo al alcalde de Aquiles Álvarez ha sido convocada para este lunes 2 de marzo de 2026, a las 09:00, en la Plaza de la Administración, junto al Municipio de Guayaquil.

En el aviso difundido en redes sociales se lee: “Guayaquil se levanta. La justicia no es negociable y la voz de la ciudadanía no se apaga”. Una de las cuentas que ha promovido la convocatoria es @aquilismo, contenido que ha sido reposteado y citado por varios usuarios.

Entre ellos figura Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos del Municipio, quien publicó en su cuenta de X un mensaje de respaldo: “Mañana el país con mil ojos !! #AquilesLibreYa”.

¿Dónde será la “sentada por la libertad de Aquiles”?

Además de la concentración en la Plaza de la Administración, en redes sociales como X también se ha difundido una “sentada por la libertad de Aquiles”.

Según las publicaciones, esta actividad se realizaría también el lunes 2 de marzo, a las 09:00, en la explanada ubicada entre el Palacio de Justicia y la Casa de la Cultura, en la avenida 9 de Octubre entre Pedro Carbo y Quito.

Contraloría dispuso control en marcha anterior

Cabe recordar que la Contraloría General del Estado dispuso el control de asistencia de funcionarios municipales durante la denominada “Marcha ciudadana de apoyo al alcalde de Guayaquil”, realizada el 12 de febrero de 2026 a las 15:00 en el Parque Centenario.

El documento señala que la medida se adoptó en atención a la información difundida en medios de comunicación sobre la convocatoria a la movilización.

Las Unidades de Auditoría Interna del Municipio de Guayaquil y de las Empresas Públicas Municipales debían realizar el control de asistencia en coordinación con talento humano, según el oficio.

El documento precisa que, una vez ejecutados los controles, las novedades encontradas serán puestas en conocimiento de la Dirección Provincial del Guayas.

En tanto, este lunes 2 de marzo, un tribunal de la Sala Especializada de la Unidad Anticorrupción programó la audiencia en la que se resolverá si el alcalde de Guayaquil, quien cumple prisión preventiva por el denominado caso Goleada, podrá enfrentar el proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones.

