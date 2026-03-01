Lluvia de misiles iraníes alcanza vías de Jerusalén y un centro comercial en Tel Aviv

La escalada bélica en Medio Oriente cobró un nuevo escenario la noche de este domingo 1 de marzo de 2026. Un misil disparado desde Irán impactó directamente sobre una carretera de salida en el área de Jerusalén, provocando graves daños en la infraestructura vial y dejando a varias personas heridas por la lluvia de metralla.

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia muestran un gran cráter sobre el asfalto y un vehículo completamente destrozado a pocos metros del impacto. Equipos de la Policía israelí y expertos en desactivación de explosivos acordonaron la zona de manera inmediata para realizar exploraciones técnicas y neutralizar cualquier amenaza latente.

El caos de los primeros minutos generó un baile de cifras entre las instituciones de socorro. Mientras el Cuerpo de Bomberos reportó inicialmente siete heridos, la Policía de Israel emitió un comunicado oficial fijando el número en seis víctimas.

Por su parte, los paramédicos del servicio Magen David Adom (MDA) detallaron la atención prehospitalaria en el lugar. El caso más grave corresponde a un hombre de 46 años, evacuado en estado moderado al hospital Shaarei Tzedek por heridas de metralla. El resto de las atenciones incluyeron a dos personas con lesiones leves y dos ciudadanos con cuadros severos de ansiedad.

La andanada de misiles no se limitó a la ciudad santa. En el área metropolitana de Tel Aviv, un proyectil impactó contra una concurrida zona comercial. Los bomberos acudieron para sofocar incendios estructurales y el personal médico evacuó a un herido leve, además de trasladar al Hospital Sheba a un paciente en estado moderado con graves lesiones faciales.

En Israel: La cifra oficial de fallecidos se eleva a 10. Nueve murieron hoy en la localidad de Beit Semesh (cuatro de ellos dentro del refugio de una sinagoga que fue semidestruido) y 45 resultaron heridos, incluyendo a un niño de cuatro años en estado crítico. La décima víctima fue Mary Ann V. de Vera, una ciudadana filipina de 32 años que murió el sábado en Tel Aviv.

En Irán: La ofensiva occidental acumula más de 200 decesos, de los cuales 148 corresponden al bombardeo contra una escuela primaria femenina en la localidad sureña de Minab.

