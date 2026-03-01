Noboa firma memorando con príncipe heredero de Abu Dabi en Quito

El presidente Daniel Noboa firmó acuerdos en el Palacio de Carondelet. El memorando tiene que ver con comercio y seguridad

El presidente Daniel Noboa se reunió en Carondelet con el Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi.

El presidente Daniel Noboa firmó un memorando de entendimiento con Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi. Este 1 de marzo de 2026, la autoridad de Emiratos Árabes Unidos arribó a Ecuador para concretar acuerdos en materia comercial, seguridad y lucha contra la corrupción.

Bin Zayed Al Nahyan fue recibido en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Sobre ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la visita contemplaba un encuentro bilateral con el presidente Daniel Noboa y una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países.

La agenda del príncipe heredero de Abu Dabi incluyó la colocación de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó en esa zona para la participación de los representantes de ambos países. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Palacio de Carondelet.

La firma del memorando

Los horarios de la agenda cambiaron desde la noche del 28 de febrero de 2026. Por ejemplo, estaba prevista una declaración a la prensa tras el encuentro entre las autoridades. Sin embargo, por ajustes en la agenda del príncipe heredero, el acto fue suspendido.

La expectativa se centró en los acuerdos alcanzados. La Cancillería anunció que estos abarcan cuatro ejes: comercio, inversión, seguridad y lucha contra la corrupción.

El acto incluyó el intercambio de compromisos entre las autoridades de ambos países. Estuvieron presentes los ministros de Producción, Luis Alberto Jaramillo; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, también se suscribieron compromisos. Por parte de Ecuador asistió el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni.

Según la Presidencia de Ecuador, la visita del príncipe heredero de Abu Dabi “es una muestra de que el mundo está confiando en nuestro país y en su visión orientada de abrir mercados, atraer inversión y fortalecer la seguridad con apoyo internacional”.

El Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi, realizó la entrega de una ofrenda floral ante el monumento a los Héroes del 10 de Agosto. Foto: Franklin Jácome/EXPRESO.

Además, la Cancillería señaló: “Este gesto reafirma los lazos de amistad y cooperación entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, basados en la confianza mutua, la complementariedad y la cooperación en sectores estratégicos”.

El Gobierno de Daniel Noboa mantiene un acercamiento sostenido con los Emiratos Árabes Unidos. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el mandatario viajó en dos ocasiones a ese país. A finales de 2025 participó en la inauguración de la Embajada de Ecuador en territorio emiratí.

