Chito Vera: Lo que se viene, rivales y ranking del ecuatoriano en la UFC

Chito (i) perdió ante ante David Martínez por decisión unánime de los jueces con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28.

El peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera no pudo cortar su racha de derrotas y perdió la noche del sábado pasado contra David Martínez en la pelea coestelar del UFC Fight Night México, que le hará seguir descendido en el ranking de la división peso gallo en el que hasta este domingo 1 de marzo se ubicaba en el puesto 9.

De acuerdo con los reportes del evento deportivo, los tres jueces marcaron en la Arena Ciudad de México tarjetas de 29-28 a favor de Martínez, quien impuso mayor volumen y control del ritmo durante los tres asaltos para neutralizar los intentos del manabita.

Martínez hizo daño con manos rápidas, combinaciones y desplazamientos para cortar los avances de Vera, quien buscó presionar y cerrar el combate, especialmente en el tramo final. El desenlace, sin embargo, generó debate en redes por la lectura de los jueces.

¿Chito Vera saldrá del top 10?

Según prensa especializada, con las cuatro derrotas, a falta de que sea oficial, ‘Chito’ Vera saldrá del top 10 de su ranking de categoría; de ahí que si bien actualmente se ubica en el puesto 9’, seguramente empezará intercambiando justamente su ubicación con David Martínez que era 10.

Antes de la seguidilla de derrotas, en 2023, ‘Chito’ Vera se encontraba en el cuarto puesto de los 135 libras, y tuvo incluso su chance de pelear por el título en octubre del año 2024, cuando enfrentó a Sean O’ Malley, pero finalmente perdió. Posterior a eso le siguieron las caídas ante Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y el sábado contra David Martínez, sumando su cuarta caída.

“Fue un peleador muy duro, pero se pudo dejar la victoria en casa”, dijo escuetamente Martínez, quien ahora con 27 años pasa ser uno de los peleadores con más proyección de la categoría, ya que antes de Chito dos victorias le bastaron para meterse al Top 10.

Según Allan Napa, analista especializado en artes marciales mixtas, si bien a Chito no lo sacarán aún de la compañía (UFC) por la seguidilla de malos resultados, si podría empezar a pelear con rivales que recién están entrando a la división.

“Es complejo el panorama que se le avecina, sobre todo porque esta era una oportunidad para marcar una recuperación que finalmente no se dio. Muchos cuestionan que con esta racha el ecuatoriano ya debe empezar a pensar en cambiar de entrenador, otros que debe mirar hacia otra estrategia técnica... sea lo que sea el manabita deberá tomar decisiones importantes si desea seguir vigente”, recalcó enfático Napa.

Derrota, pero con ‘Premio’

De acuerdo con lo que se pudo conocer después de la pelea, el ecuatoriano se llevó por esta pelea entre 40.000 y 50.000 dólares. Aunque no ganó, ese es el pago que se suele hacerse a los peleadores de la UFC en cada uno de sus combates. A eso se le deben sumar otros valores por conceptos de auspicios y merchandaising, donde el ecuatoriano ya es experto.