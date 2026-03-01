MotoGP Tailandia: Marco Bezzecchi gana y Acosta es líder del Mundial

El piloto italiano dominó el GP de Tailandia en Buriram; Pedro Acosta es líder con 32 puntos y Jorge Martín fue cuarto

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) logró su primera victoria de la temporada tras dominar de principio a fin el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, disputado en el circuito Chang International Circuit de Buriram.

Junto a Bezzecchi subieron al podio los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). Con este resultado, Acosta se convierte en el primer líder del Mundial de MotoGP con 32 puntos, una señal clara de su candidatura al título.

🏁 Marco Bezzecchi signe le meilleur temps de la première journée d’essais ! 🏁



Il devance Marc Marquez 2e et Fabio di Giannantonio 3e. Johann Zarco se qualifie en Q2 🇫🇷



Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia passeront par la Q1 demain.#MotoGP #ThaiGPpic.twitter.com/31WfTGyeTI — Tear Off (@TearOffFR) February 27, 2026

El campeón del mundo 2024, Jorge Martín, terminó en la cuarta posición tras una carrera sólida pero sin el ritmo necesario para pelear por la victoria. El japonés Ai Ogura completó el ‘top 5’.

Salida perfecta y ritmo demoledor

Tenistas atrapados en Doha y Dubai por ataques; podrían no ir a India Wells Leer más

Marco Bezzecchi no falló en la largada y tomó el liderato desde los primeros metros. Detrás se ubicaron Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Raúl Fernández, mientras Jorge Martín avanzaba hasta la cuarta posición.

En la primera vuelta, Fernández superó a Márquez y también a Martín, aunque el campeón del mundo recuperó su puesto gracias a su mayor velocidad en la recta principal. Sin embargo, Bezzecchi ya había impuesto un ritmo inalcanzable y en apenas vuelta y media sacó 1,2 segundos de ventaja, diferencia que administró con autoridad hasta la bandera a cuadros.

Pedro Acosta, nuevo líder del Mundial

El segundo lugar le permitió a Pedro Acosta asumir el liderato del campeonato con 32 unidades. El piloto de KTM confirma su gran inicio de temporada y se posiciona como uno de los principales aspirantes al título 2025.

Para Aprilia, el triunfo de Bezzecchi representa un golpe de autoridad frente a Ducati y KTM, en una temporada que se anticipa más competitiva que nunca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!