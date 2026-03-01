Barcelona SC perdió en Cuenca antes de enfrentar a Botafogo por Libertadores

Barcelona SC presentó un equipo alterno en el Alejandro Serrano Aguilar y terminó perdiendo 2-1 ante Deportivo Cuenca

Barcelona SC sufrió su primera derrota de LigaPro 2026 ante Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar.

Barcelona SC alineó un equipo mixto en el Alejandro Serrano Aguilar y perdió 2-1 ante Deportivo Cuenca, en la fecha 2 de la LigaPro, demostrando que los amarillos no cuentan con un segundo plantel sólido para afrontar el torneo cuando deben cuidar a sus titulares por la Copa Libertadores.

José Gabriel Cevallos debutó en el arco amarillo

En el arco amarillo estuvo un apellido conocido: José Gabriel Cevallos, quien se estrenaba en 2026. En defensa apareció Luca Sosa, que ha tenido mayor presencia en las últimas jornadas.

En la media cancha, Johan García sufrió un fuerte choque con Mateo Maccari y llevó la peor parte: salió lesionado, mientras que el jugador del Cuenca fue expulsado cuando apenas se jugaban 9 minutos del primer tiempo.

Lo de García fue preocupante: el volante tuvo una fractura en el tobillo y fue retirado en ambulancia hacia una clínica de Cuenca. Por él ingresó el vinceño Luis Cano, quien intentó darle generación de fútbol al equipo.

Jandry Gómez anotó el gol del empate para Barcelona SC frente a Deportivo Cuenca. Karina Defas

Barcelona SC, pese a su equipo alterno, hizo un buen primer tiempo. La opción más clara llegó a los 36 minutos: jugada de Cano para Jandry Gómez, centro preciso y William Vargas apareció como número 9, pero cabeceó mal y el arquero Facundo Ferrero se quedó con el balón en dos tiempos. Fue la mejor oportunidad amarilla.

A los 45+1 llegó un gol de otro partido. Sin marca, el argentino David González bajó la pelota con el pecho y sacó un derechazo potente para poner el 1-0 a favor de los morlacos. Sorprendió a Cevallos y encendió la fiesta en las gradas del Alejandro Serrano Aguilar. Un verdadero golazo.

El encuentro parecía reservado para grandes definiciones. A los 52 minutos, Jandry Gómez tomó el balón fuera del área, amagó y sacó un remate cruzado y esquinado para decretar el 1-1. Un gol elegante para los amarillos.

El festejo fue efusivo: abrazo grande con el entrenador César Farías, quien necesitaba esa respuesta en la cancha en medio de la exigente agenda.

Barcelona SC se prepara para enfrentar a Botafogo en Copa Libertadores

Pero en Cuenca las marcas seguían desconectadas. A los 70 minutos, tras un tiro de esquina, el arquero Cevallos salió en falso y dejó el balón servido para que Nicolás Leguizamón, de cabeza, pusiera el 2-1 definitivo. Los cuencanos celebraron mientras Barcelona SC sufría su primera derrota en LigaPro, en la antesala del duelo de Libertadores ante Botafogo.

