Incendio en la Refinería de Esmeraldas moviliza a equipos de emergencia

Bomberos combaten las llamas en una de las áreas de la Refinería de Esmeraldas durante el incendio registrado la noche del domingo.

La noche de este domingo 1 de marzo se registró un nuevo incendio en la Refinería de Esmeraldas, lo que generó alarma entre trabajadores y habitantes de los sectores aledaños. Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron llamas visibles desde distintos puntos de la ciudad, lo que provocó preocupación inmediata en la ciudadanía.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado en la Unidad de Crudo #1, área donde comienza el proceso de refinación del petróleo en la planta. Aunque aún no se han confirmado las causas, el hecho genera inquietud por la seguridad de las operaciones en la principal refinería del país, que ya ha enfrentado incidentes similares en meses anteriores. Petroecuador aún no se ha pronunciado al respecto.

De inmediato, se activaron los protocolos internos de emergencia. El Cuerpo de Bomberos de la Refinería inició las labores de control y extinción de las llamas, mientras brigadas de seguridad interna colaboraron en el cierre de accesos y en la evacuación preventiva de personal en zonas cercanas al foco del incendio.

Ambulancias permanecen en el sitio de manera preventiva, listas para atender cualquier eventualidad. Además, unidades de la Policía Nacional del Ecuador y de la Armada del Ecuador llegaron al lugar para resguardar el perímetro y garantizar la seguridad en la zona, evitar el ingreso de curiosos y mantener despejadas las vías de acceso.

Autoridades llaman a la calma

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas heridas ni sobre las posibles causas del siniestro. Tampoco se ha detallado el nivel de afectación en la infraestructura de la refinería, aunque testigos aseguran que las llamas fueron visibles desde varios kilómetros de distancia.

Las autoridades han hecho un llamado a la calma, asegurando que el personal especializado de la planta trabaja en el control del incidente. La Policía Nacional, por su parte, mantiene un cerco de seguridad en los alrededores para evitar cualquier tipo de riesgo adicional.

Se espera que en las próximas horas la empresa estatal Petroecuador y los organismos de control emitan un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido. La ciudadanía permanece atenta a la evolución de la emergencia, mientras los equipos técnicos evalúan la magnitud del daño y las posibles repercusiones en las operaciones de la refinería.

Este nuevo incendio se suma a otros registrados en la misma planta durante el último año, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento de la infraestructura. La expectativa ahora se centra en conocer si este siniestro obligará a paralizar temporalmente las operaciones y cuáles serán las medidas que se adopten para evitar que hechos similares se repitan.

