Petroecuador perdona $853 millones pese a falta de inversión: estas son sus urgencias

Petroecuador, la empresa más grande del Ecuador, registró en 2025 cifras negativas frente a 2024 en producción de crudo (-0,40 %), refinación de derivados (-6,37 %) y exportación de derivados (-56,01 %). Pese a estos resultados, la estatal petrolera perdonó en 2025 una deuda de $853 millones al Ministerio de Economía y Finanzas.

La empresa pública Petroecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han proporcionado detalles de esta operación. Diario EXPRESO realizó consultas sobre esta operación a ambas entidades y está a la espera de su respuesta.

Más allá de los pormenores que están detrás de esta operación, registrada como donación por el MEF, especialistas consultados por EXPRESO señalan que esos recursos económicos son claves para financiar procesos en esta empresa estatal, que requiere inversión para garantizar su operación.

Solo en 2025, los recursos que destinó Petroecuador para inversión cayeron un 72,97 % frente a 2024. Pasó de $1.796,1 millones a $485,4 millones, según el informe Estadístico, que publica Petroecuador.

¿Por qué el Ministerio de Finanzas le debe a Petroecuador?

Las deudas que mantienen las diferentes entidades con el Estado ecuatoriano con Petroecuador responden básicamente a dos situaciones: venta de derivados y Convenios de Liquidez, informa a Diario EXPRESO Marcela Reinoso, exgerente general de Petroecuador.

La exfuncionaria recuerda que la estatal petrolera vende combustibles a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para la generación de energía eléctrica, al Ministerio de Defensa para sus automotores y aviones. Pero también el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza la figura de Convenio de Liquidez, que permite que esta cartera de Estado tome “prestado” recursos del presupuesto de Petroecuador.

Reinoso precisa que esos montos deben ser devueltos a la petrolera estatal. Si esto no ocurre, Petroecuador pierde liquidez para realizar mejoras en sus diferentes procesos productivos.

Esto ocurre a pesar de que Petroecuador tiene autonomía financiera, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que reconoce a las empresas públicas autonomía administrativa, financiera y de gestión, con patrimonio propio y capacidad para administrar sus recursos.

¿En qué puede invertir Petroecuador $853 millones?

Para la petrolera estatal del Estado haber perdonado una deuda de $853 millones implica que se deje destinar recursos para áreas críticas, que requieren atención urgente, refiere la exgerente de Petroecuador. Entre otros estos recursos se pudiesen destinar a:

En Exploración y Producción

Con $853 millones se pueden perforar 165 pozos petroleros para obtener una aumento del bombeo, que está en descenso.

Alrededor de $500 millones, menos de los $853 millones condonados, en cambio, permitirían desarrollar un programa de recuperación secundaria en el bloque Sacha, que es el más productivo del país. Así, se podría aumentar la producción de crudo de 70.000 hasta 140.000 barriles por día, según estudios realizados años atrás, precisa Reinoso.

Actualmente, en Ecuador se producen 456.045,54 barriles, según el reporte del 25 de febrero de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). En este total, Petroecuador aporta alrededor del 80 %. El resto lo producen las firmas privadas.

Además, a producción de crudo actual en Ecuador es la más baja desde 2007. Está incluso por debajo del promedio alcanzado en 2020, que fue un año crítico por la pandemia y la rotura de los oleoductos.

En Transporte

En esta área se requiere menos de cuarta parte de los $853 millones perdonados a Finanzas, es decir $200 millones para trasladar los oleoductos y poliductos (por donde se transporta crudo y gasolinas) a la margen derecha del río Coca. Esta inversión es necesaria porque la erosión del río Coca amenaza con destruir esta infraestructura e incluso la vía a Lago Agrio.

En Refinación

Ecuador depende cada vez más de la importación derivados, lo que significa un aumento de la salida de divisas que pone en riesgo la dolarización, dice Reinoso. Por esta razón, mencionó que los $853 millones permitirían cubrir en parte una intervención en el principal complejo refinador de Ecuador, la Refinería Esmeraldas, para producir combustibles de mejor calidad.

Durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se estimó que la construcción de un tren de alta conversión (que permita producir combustibles de mejor calidad) demandaba de una inversión de $2.000 millones.

Estas intervenciones permitirían también que Petroecuador produzca diésel prémium con menor contenido de azufre, como estableció el presidente Daniel Noboa en septiembre de 2025 mediante el Decreto 1260, que dispuso el aumento del precio del diésel.

Otros pendientes que tiene Petroecuador

Aparte, Reinoso señala que es necesario la construcción de un nuevo poliducto, mejoras en las boyas en la Terminal Marítima de Esmeraldas, que actualmente está en emergencia. Esta infraestructura es clave para exportar crudo y derivados, y para importar combustibles.

Otra necesidad es mejorar los tanques de Balao. Todas estas inversiones permitirían asegurar las operaciones de esta empresa estatal, que es clave para generar nuevos ingresos y abastecer de combustibles al país, menciona Reinoso.

Ante esta realidad de la petrolera, Nelson Baldeón, consultor energético, señala que condonar esta deuda no arregla el problema de fondo Petroecuador, que cada vez produce menos. Ante este escenario, señala que: “La única salida estructural es revertir la caída de producción con delegación directa de bloques a privados, inversión acelerada y metas técnicas claras”.

Baldón precisa que sin producción no hay caja y sin caja no hay política pública sostenible.

Además, agrega que el movimiento realizado por Petroecuador a favor de Finanzas llama la atención porque “de la noche a la mañana” se borró una deuda. Además, el no tener balances financieros auditados hace que los inversiones miren con desconfianza el manejo de la petrolera estatal.

