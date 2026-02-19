Fuerza mayor en Esmeraldas: Petroecuador raciona la venta de diésel y gasolina súper

Ecuador depende de las importación de naftas (gasolinas) y diésel para cubrir la demanda interna de combustibles

El despacho de combustibles a las distribuidoras se realiza desde la Terminal de El Beaterio y otras.

Los despachos de gasolina súper y diésel prémium a las empresas distribuidoras se realizan de manera racionada desde el 13 de febrero de 2026. La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia de Petroecuador de la Terminal Marítima de Esmeraldas, luego de un accidente operativo que afectó estas instalaciones, informó a Diario EXPRESO Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Petroecuador calificó el hecho como fuerza mayor y declaró la emergencia el 13 de febrero de 2026, al tratarse de un evento imprevisible e irresistible, que no pudo ser evitado por la empresa y que compromete la continuidad de la operación.

Con la declaratoria, la estatal quedó habilitada para acelerar contrataciones y trabajos urgentes de reparación para restablecer la operación de esta infraestructura.

¿Por qué es importante la Terminal Marítima de Esmeraldas?

La Terminal Marítima de Esmeraldas es clave porque en sus instalaciones se reciben los combustibles que importa Petroecuador para realizar -en ciertos casos- mezclas con los productos que obtiene en sus refinerías y luego despacharlos hacia los consumidores finales.

Ecuador depende en gran medida del mercado externo para cubrir la demanda interna de combustibles. En el caso del diésel, la dependencia supera el 80 %, y en gasolinas ronda el 73 %. Una parte clave de esas importaciones llega por Esmeraldas, donde el producto se descarga, se almacena y luego se distribuye hacia el centro y norte del país, refiere Erazo.

Desde la Terminal de Esmeraldas se abastecen a la Terminal El Beaterio, que a su vez distribuyen combustibles a el norte de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y parte de Carchi. Así, si esta la Terminal Marítima de Esmeraldas reduce su capacidad operativa, la cadena logística que conecta importación, almacenamiento y despacho se complicaría.

El racionamiento en la venta de diésel prémium y súper comenzó

Erazo afirma que el racionamiento de gasolina súper y diésel prémium para los distribuidores comenzó el 13 de febrero de 2026 aunque los consumidores finales aún no lo sienten porque en las estaciones de servicio todavía existen derivados en ‘stock’. “Si las restricciones se mantienen probablemente la siguiente semana exista una falta de combustibles, sobre todo en las estaciones de servicio que se abastecen de la Terminal de El Beaterio”, precisa el analista.

Las distribuidoras están recibiendo entre un 20 % y 30 % menos del volumen habitual solicitado, principalmente en estos dos productos. “Esperamos que esto se solucione para evitar problemas de desabastecimiento”, enfatiza Erazo.

Además, aclara que la zona sur no presenta inconvenientes, ya que recibe combustibles desde Pascuales y la Península.

El sector automotor consume un promedio de 3,05 millones de galones de diésel por día. Mientras tanto, el consumo de la súper es de alrededor de 173.761 galones diarios, según datos de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Petroecuador, por su parte, reporta que para febrero de 2026 está prevista la entrega de alrededor de 2,9 millones de galones de diésel prémium por día y 212.365 galones de gasolina súper, según su esquema de Programación de Productos Limpios.

Diario EXPRESO consultó a Petroecuador sobre las acciones tomadas y está a la espera de su respuesta.

