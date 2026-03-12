Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de marzo

Nuevo sismo se registró en la provincia del Guayas

Durante la mañana de este 12 de marzo de 2026, la provincia del Guayas fue sacudida por un nuevo temblor 4.2 en la escala de Richter que sorprendió a sus habitantes.

Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026 Leer más

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se produjo a las 09:03 en Nobol, en la provincia de Guayas, a una profundidad de 58.0 kilómetros con coordenadas geográficas de 1.927° S de latitud y 80.049° W de longitud.

[REVISADO]

Evento: igepn2026eyzc

Ocurrido: 2026-03-12 09:03:57

Mag.: 4.2MLv

Prof.: 58.0 km

Lat.: 1.927° S

Long.: 80.049° W

Localizado: a 4.13 km de Nobol, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/sfRNhimH9r pic.twitter.com/RHHC8bS1xS — Instituto Geofísico (@IGecuador) March 12, 2026

A pesar de su intensidad moderada, el temblor no causó víctimas ni daños materiales significativos hasta el momento.

Ecuador y su actividad sísmica constante

Este evento sísmico resalta la constante actividad tectónica en Ecuador, un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo.

Debido a la interacción de varias placas tectónicas en la región, los terremotos y temblores son fenómenos comunes, especialmente en las zonas costeras y montañosas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO