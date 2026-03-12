Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de marzo
Nuevo sismo se registró en la provincia del Guayas
Durante la mañana de este 12 de marzo de 2026, la provincia del Guayas fue sacudida por un nuevo temblor 4.2 en la escala de Richter que sorprendió a sus habitantes.
Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se produjo a las 09:03 en Nobol, en la provincia de Guayas, a una profundidad de 58.0 kilómetros con coordenadas geográficas de 1.927° S de latitud y 80.049° W de longitud.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) March 12, 2026
Evento: igepn2026eyzc
Ocurrido: 2026-03-12 09:03:57
Mag.: 4.2MLv
Prof.: 58.0 km
Lat.: 1.927° S
Long.: 80.049° W
Localizado: a 4.13 km de Nobol, Guayas
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/sfRNhimH9r pic.twitter.com/RHHC8bS1xS
A pesar de su intensidad moderada, el temblor no causó víctimas ni daños materiales significativos hasta el momento.
Ecuador y su actividad sísmica constante
Este evento sísmico resalta la constante actividad tectónica en Ecuador, un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo.
Debido a la interacción de varias placas tectónicas en la región, los terremotos y temblores son fenómenos comunes, especialmente en las zonas costeras y montañosas.
